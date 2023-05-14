"Мета удару досягнута": Міноборони РФ "похвалилося" знищенням будинків і складу гумдопомоги в Тернополі

У ворожому міноборони пишаються своїм ракетним ударом по Тернополю і вважають, що вони "досягнули цілей атаки".

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Наслідки ракетного удару РФ по Тернополю/ ГУ ДСНС України у Тернопільській області, Facebook Hontar Ivan

У міноборони країни-агресорки Росії визнали, що завдали ракетного удару по Тернополю у ніч на неділю, 14 травня. У ворожому відомстві прозвітували, нібито "досягнули мети і вразили усі об'єкти".

Але у той час, як у мережі уже з’явилися кадри знищеного російськими окупантами складу гуманітарної допомоги, в РФ продовжують стверджувати, нібито вони "вдарили по пунктах дислокації ЗСУ і складах наданої Заходом військової допомоги". Про це йдеться у звіті російського міноборони.

"У районах населених пунктів Тернопіль, а також Петропавлівка Дніпропетровської області завдано удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та морського базування за пунктами дислокації підрозділів ЗСУ та місцями зберігання боєприпасів, озброєння та військової техніки, що надійшли із західних країн", – "похвалилися" у міноборони країни-агресорки РФ.

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Ракети РФ знищили склад гуманітарної допомоги

Але поки російські загарбники намагаються "похвалитися" своїм вигаданими перемогами, стало відомо, що насправді було знищено під час ракетної атаки окупантів по Тернополю. У ніч з 13 на 14 травня російська ракета, зокрема, знищила у цьому місті склад, на якому зберігалася гуманітарна допомога. Про це повідомив керівник благодійного фонду "Світло Реформації" Іван Гонтар у Facebook.

"Внаслідок ракетного удару 13 травня по Тернополю повністю зруйновано наш склад, де зберігалася гуманітарна допомога Благодійного фонду та який служив хабом для міжцерковної діяльності нашого регіону. Тисячі тонн допомоги пройшло через це приміщення, сотні тисяч людей отримали підтримку і надію через можливість користуватися цим приміщенням. Усе згоріло", – розповів Гонтар.

Також він повідомив, що поруч зі складом перебували двоє водіїв, які дивом не постраждали під час ракетної атаки.

Знищений склад з гумдопомогою в Тернополі/ Facebook Hontar Ivan

На складі зберігалася гуманітарна допомога/ Facebook Hontar Ivan

Наслідки ракетної атаки РФ на Тернопіль

У Тернопільській обласній військовій адміністрації розповіли, що пізно ввечері 13 травня та у ніч на 14 травня російські окупанти двічі атакували Тернопіль ракетами. Під час першої атаки були травмовані двоє цивільних – у них осколкові поранення та опіки. Потерпілих забрали до лікарні, вони отримують необхідну допомогу.

"Є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації", – зазначили у Тернопільській ОВА.

Внаслідок другої ракетної атаки російських окупантів, яка сталася близько 05:00 14 травня, були зруйновані два і пошкоджені 12 дачних будинків. Розгорілася пожежа, яку пожежники швидко ліквідували.

"Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків. Пожежу, яка виникла на місці, одразу ліквідували. Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські об’єкти та 9 вантажних автомобілів. Потерпілих від час цієї надзвичайної події немає", – розповіли в ОВА.

Ракетна атака окупантів на Україну

Нагадаємо, у ніч на 14 травня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога. У низці областей пролунали вибухи. Зокрема, у повітряному просторі Києва були зафіксовані дрони-розвідники, але їх знищили ще на підльоті до столиці України.

Крім Тернополя, вибухи пролунали також у Харкові. Окупанти завдали ракетного удару по Новобаварському району міста Харків, загарбники цілилися в інфраструктурний об'єкт. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Вибухи пролунали також у Херсоні. У Херсонській ОВА повідомили, що окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі закладу освіти та об'єкт критичної інфраструктури Бериславського району. Внаслідок обстрілу міста за минулу добу шестеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Сили ППО України після нічної атаки окупантів повідомили, що знищили три крилаті ракети і 25 безпілотників. У Повітряних сил ЗСУ зазначають, що ворог запускав ударні дрони Shahed-136/131 за різними напрямками. Крім того, окупанти здійснювали запуски ракет Калібр з кораблів у Чорному морі, а також крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Керівник прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк наголосила, що такою атакою окупанти намагаються протистояти елементам єдності європейських країн. Представник Сил оборони і охорони Півдня пояснила, що ворог використовував тактику розгалуження уваги української ППО, що пов'язано з активністю на фронті.

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