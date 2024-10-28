'Це сюр': Зеленський жорстко відреагував на візит генсека ООН до Росії

Нейтральність деяких країн щодо війни Росії проти України вказує на їх більшу "проросійськість", наголосив Володимир Зеленський.

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Зеленський жорстко відреагував на візит генсека ООН до Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео YouTube

Про що сказав Зеленський:

Участь генсека ООН в саміті БРІКС є "сюрреалізмом"

Нейтральність щодо війни РФ проти України означає підтримку Росії

Президент України Володимир Зеленський назвав "сюрреалізмом" участь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша у саміті БРІКС у Казані, оскільки, на його думку, нейтральність у війні Росії проти України фактично означає підтримку дій Росії. Про це він сказав в інтерв'ю Times of India.

"Щодо генерального секретаря ООН я думаю, що це в цілому сюр. Але це не тільки про ООН, це про багато інших країн", — каже Зеленський. відео дня

Зеленський підкреслив, що жодна країна не може залишатися нейтральною під час війни, оскільки така позиція означає схиляння на бік агресора.

Президент також зазначив, що держави, які на саміті БРІКС оголосили про свою нейтральність і готовність сприяти врегулюванню конфлікту, виглядають проросійськими, і це суперечить принципам миру.

Які країни входять до БРІКС / Інфографіка: Главред

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Саміт БРІКС в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генсек ООН Антоніу Гутерріш високо оцінив організацію саміту БРІКС у Казані, висловивши свої позитивні враження пропагандисту Зарубіну. У розмові кулуарно, Зарубін запитав Гутерріша про його думку щодо зустрічі Путіна, на що генсек відповів низкою похвальних слів на адресу Кремля та Путіна.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зауважив, що саміт БРІКС у Казані продемонстрував, що представникам країн невигідно будувати стратегічні плани з РФ.

Президент України Володимир Зеленський відмовився прийняти генсека ООН Антоніу Гутерріша в Україні, пояснюючи це його участю в саміті БРІКС у Росії.

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