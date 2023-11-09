Були ліквідовані кілька високопоставлених офіцерів РФ: деталі удару по Скадовську

Стало відомо, що ракети HIMARS зруйнували другий поверх одного з будинків. Серед окупантів втрати.

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Удар по Скадовську/ колаж: Главред, фото: Telegram-канал "НК до Зими"

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вранці 9 листопада були потужні вибухи і повідомлялося про два "прильоти". Після цього стало відомо про наслідки ударів.

Як повідомив журналіст Радіо Свобода Марк Крутов у соцмережі "Х" (колишній Twitter), ударом був зруйнований другий поверх одного з будинків.

Він зазначає, що внаслідок "прильотів" були ліквідовані кілька високопоставлених російських офіцерів. Також Крутов повідомив геолокацію місця, куди був удар.

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"Геолокація удару українських HIMARS по Скадовську в окупованій Херсонській області. Зруйнований другий поверх 2-х поверхового цегляного будинку. 46.112865, 32.914884. Кілька високопоставлених російських офіцерів були вбиті, як повідомляють російські, так і українські джерела", – зазначив журналіст.

Удар по Скадовську/ соцмережа "Х" Mark Krutov

Удар по окупантах в Скадовську

Раніше повідомлялося, що вранці у четвер, 9 листопада, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області прогриміли потужні вибухи. Очевидці стверджують, що було два гучних "прильоти".

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у Скадовську був "приліт" за місцем базування особового складу окупантів. За його словами, вже відомо про щонайменше 15 поранених і 5 ліквідованих окупантів.

Російські пропагандисти кажуть, що удар був по одній з будівель в центрі міста і погрожують "помстою". Зазначається, що в Скадовську "все дуже погано".

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