Були ліквідовані кілька високопоставлених офіцерів РФ: деталі удару по Скадовську

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вранці 9 листопада були потужні вибухи і повідомлялося про два "прильоти". Після цього стало відомо про наслідки ударів.
Як повідомив журналіст Радіо Свобода Марк Крутов у соцмережі "Х" (колишній Twitter), ударом був зруйнований другий поверх одного з будинків.
Він зазначає, що внаслідок "прильотів" були ліквідовані кілька високопоставлених російських офіцерів. Також Крутов повідомив геолокацію місця, куди був удар.
"Геолокація удару українських HIMARS по Скадовську в окупованій Херсонській області. Зруйнований другий поверх 2-х поверхового цегляного будинку. 46.112865, 32.914884. Кілька високопоставлених російських офіцерів були вбиті, як повідомляють російські, так і українські джерела", – зазначив журналіст.
Удар по окупантах в Скадовську
Раніше повідомлялося, що вранці у четвер, 9 листопада, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області прогриміли потужні вибухи. Очевидці стверджують, що було два гучних "прильоти".
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у Скадовську був "приліт" за місцем базування особового складу окупантів. За його словами, вже відомо про щонайменше 15 поранених і 5 ліквідованих окупантів.
Російські пропагандисти кажуть, що удар був по одній з будівель в центрі міста і погрожують "помстою". Зазначається, що в Скадовську "все дуже погано".
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