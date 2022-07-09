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"Бункерний дід забирає найкращих": під Донецьком загинув майстер спорту і товариш Беленюка

9 липня 2022, 10:20

Україна втратила ще одного свого воїна – борця Ігоря Пастуха. Він пішов захищати рідну державу, проте його життя обірвалося на Донеччині.

борец Игорь Пастух погиб
Під Донецьком загинув майстер спорту і товариш Жана Беленюка борець Ігор Пастух/ Facebook Ігор Пастух

Під Донецьком у боях загинув український борець Ігор Пастух, який був товаришем українського політика, спортсмена, чемпіона світу та Європи Жана Беленюка.

Про втрату Беленюк повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він розповів, що Пастух був родом з Миколаєва, і вони багато часу провели разом.

"У боях під Донецьком загинув наш товариш, борець із Миколаєва, майстер спорту Ігор Пастух. Особисто знайомий був із Ігорем. Ми однолітки, і багато спільних змагань провели разом свого часу. Розпач, смуток та розуміння, що цей бункерний дід забирає найкращих. Покійся з миром, Герою", – написав Беленюк.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині під селом Солодке під час ворожого артобстрілу загинув 21-річний гвардійський медик Василь Мариніч, який рятував життя українським військовим та цивільним, часто ризикуючи власним життям.

Нагадаємо, у боях за Україну з російськими окупантами, виконуючи бойове завдання, загинув командир батальйону "Волат" полку імені Кастуся Калиновського – Білорус Іван Марчук з позивним "Брест".

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