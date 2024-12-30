Чи відключатимуть світло на Новий рік: у Раді розставили всі крапки над "і"

Про що мова:
- Чи будуть відключення світла на Новий рік
- Чому Харків і Суми під загрозою
Енергетики докладають максимум зусиль, щоб забезпечити українців світлом у новорічну ніч. Водночас найбільші ризики залишаються для прифронтових регіонів.
Про це в інтерв’ю YouTube-каналу РБК-Україна розповів народний депутат Сергій Нагорняк, який є членом Комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ і очолює підкомітет з питань енергозбереження та енергоефективності.
"Ворог намагається весь листопад і грудень докласти усіх зусиль, щоб українці були без світла у своїх домівках. Але ми бачимо, що сьогодні у нас 30 грудня, кінець 2024 року, але ворогу не вдалося, попри 14 масованих ракетних атак залишити українців взимку на Новий рік без електроенергії", - сказав Нагорняк.
За його словами, нині в Україні діють лише незначні графіки відключень електроенергії.
"Наші українські енергетики вже пройшли такий шлях, що вони зможуть наступному поколінню передавати шалений досвід і нашим партнерам також. Тому я вірю в те, що ми на Новий рік будемо обов'язково, всі наші домівки будуть зі світлом", – говорить Нагорняк.
Однак у прифронтових районах, таких як Харків, Суми та інші міста поблизу лінії фронту, існує реальна загроза проблем зі світлом через постійні обстріли з боку РФ.
"Але в цілому українську енергетичну систему вивести з ладу і її цілість ворогу не вдасться", - додав Нагорняк.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як писав Главред, в Україні вводять графіки аварійних відключень. В Сумиобленерго пояснили, які області залишаться без світла.
Також в Укренерго попередили українців, скільки триватимуть відключення світла. Через атаку РФ вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання, повідомили в "Укренерго".
Водночас експерт пояснив причину, чому в Україні може збільшитися кількість годин без світла. Тривалість вимкнень залежатиме від погоди та можливих нових атак РФ.
Інші новини про відключення:
- Україна може уникнути відключень світла: названо сценарій
- "Система працює на межі": в Міненерго розповіли, доки триватимуть вимкнення світла
- Мінімум 3,5 години зі світлом між відключеннями: в Україні вводять зовсім інші графіки
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
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