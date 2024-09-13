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Чи відключатимуть світло 14 вересня: в Укренерго дали відповідь

Даяна Швець
13 вересня 2024, 19:41
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Укренерго просить українців користуватись потужними електроприладами у години найвищої сонячної активності – з 10:00 до 16:00.
Чи відключатимуть світло 14 вересня: в Укренерго дали відповідь
В Укренерго відповіли, чи вводяться графіки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Чи діятимуть в Україні відключення світла у суботу, 14 вересня повідомили в Укренерго. Свою заяву компанія опублікувала на сторінці в Телеграм.

Відключення світла 14 вересня

У компанії заспокоїли українців, що заходи обмеження не будуть впроваджуватись.

''Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у години найвищої сонячної активності – з 10:00 до 16:00'', - застерегли в компанії.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла 13 вересня

До слова, сьогодні, 13 вересня для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит НЕК "Укренерго", відбувається аварійне постачання електроенергії в Україну з енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії. Також аварійна допомога зі Словаччини і Польщі надходила вчора, 12 вересня.

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці, 13 вересня повністю або частково знеструмлені 562 населені пункти.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Херсонській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.

Через негоду на ранок 13 вересня був знеструмлений 41 населений пункт у Житомирській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській областях.

З технічних причин є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

Чому в Україні відключають світло?

Як відомо, від початку року країна-агресор масово вдається до активних та масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури України. З цієї причини, а також сильної літньої спеки, в країні протягом місяців запроваджували як аварійні, так і планові відключення електроенергії.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Чи відключатимуть світло 14 вересня: в Укренерго дали відповідь
Як зекономити на електроенергії / Инфографика: Главред

Нагадаємо, що в Укренерго дали також хороший прогноз і на 13 вересня. В Україні у п'ятницю, 13 вересня, існуватиме необхідність ощадливого споживання електроенергії, однак поки не прогнозується введення графіків вимкнення світла.

До речі, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк відповів, чи будуть найближчим часом відключення світла. За його словами, на сьогодні в енергосистемі немає значного дефіциту електроенергії.

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