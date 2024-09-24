Буде зовсім інша Росія: як виглядатиме РФ після війни в Україні - Розумний

Ідея про деколонізацію Росії після війни, тобто відокремлення її частин, є історично обґрунтованою, оскільки імперії мають тенденцію до розпаду. Про це під час чату з читачами Главреда заявив політичний експерт Максим Розумний
Однак, за його словами, не варто обмежуватися лише таким сценарієм, оскільки Росія без надприбутків, які вона почала отримувати на початку 2000-х, не обов'язково зберігатиме свою гегемоністську свідомість.
"З огляду на великі проблеми з демографією, очікувані соціально-економічні проблеми та загальний занепад Росії, можна сказати, що для РФ буде більшою проблемою утримувати ті території, які вона вже на сьогоднішній день має, і захищати ту ідентичність, яку вони там собі згенерували на хвилі цієї мобілізації", - сказав він.
Експерт Максим Розумний зазначив, що після поразки у війні Росія довго не повернеться до ідеї нової експансії, і завдання України полягає в тому, щоб вона ніколи більше не мала таких амбіцій.
Дивіться відео чату з Максимом Розумним, в якому він розповів про загрозу заморозку війни в Україні:
Хто такий Максим Розумний
Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.
Війна в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська намагаються оточити Вугледар у Донецькій області, наступаючи з різних напрямків, повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко.
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News зазначив, що план перемоги України не передбачає негайних переговорів з Росією, але є кроком до дипломатичного вирішення конфлікту.
Тим часом у Донецькій області російські сили змінили тактику і замість піхотних груп використовують механізовані колони, що вказує на їхнє прагнення прискорити наступ, заявив експерт Дмитро Снєгирьов.
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