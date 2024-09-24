Буде зовсім інша Росія: як виглядатиме РФ після війни в Україні - Розумний

Ціль України полягає в тому, щоб після війни в Росії не залишилось жодних амбіцій щодо розширення імперії, зазначив експерт.

https://glavred.net/ukraine/budet-sovsem-drugaya-rossiya-kak-budet-vyglyadet-rf-posle-voyny-v-ukraine-rozumnyy-10599761.html Посилання скопійоване

Чи станеться розпад Росії після війни в Україні - Розумний / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, УНІАН, ua.depositphotos.com

Ідея про деколонізацію Росії після війни, тобто відокремлення її частин, є історично обґрунтованою, оскільки імперії мають тенденцію до розпаду. Про це під час чату з читачами Главреда заявив політичний експерт Максим Розумний

Однак, за його словами, не варто обмежуватися лише таким сценарієм, оскільки Росія без надприбутків, які вона почала отримувати на початку 2000-х, не обов'язково зберігатиме свою гегемоністську свідомість.

"З огляду на великі проблеми з демографією, очікувані соціально-економічні проблеми та загальний занепад Росії, можна сказати, що для РФ буде більшою проблемою утримувати ті території, які вона вже на сьогоднішній день має, і захищати ту ідентичність, яку вони там собі згенерували на хвилі цієї мобілізації", - сказав він.

Експерт Максим Розумний зазначив, що після поразки у війні Росія довго не повернеться до ідеї нової експансії, і завдання України полягає в тому, щоб вона ніколи більше не мала таких амбіцій.

Дивіться відео чату з Максимом Розумним, в якому він розповів про загрозу заморозку війни в Україні:

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська намагаються оточити Вугледар у Донецькій області, наступаючи з різних напрямків, повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News зазначив, що план перемоги України не передбачає негайних переговорів з Росією, але є кроком до дипломатичного вирішення конфлікту.

Тим часом у Донецькій області російські сили змінили тактику і замість піхотних груп використовують механізовані колони, що вказує на їхнє прагнення прискорити наступ, заявив експерт Дмитро Снєгирьов.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред