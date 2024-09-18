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"Великого ослаблення РФ не хоче ніхто": Рустамзаде оцінив, чи розвалиться Росія

Анна Ярославська
18 вересня 2024, 01:41
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Досі нинішня політична еліта західних країн робила дуже багато, щоб не допустити повторення сценарію СРСР щодо РФ.
Агіль Рустамзаде, розвал Росії
Агіль Рустамзаде оцінив шанси розвалу Росії / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com, facebook.com/p/Aqil-Rustamzade

Військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде оцінив шанси того, що США допустять розвал Російської Федерації.

За його словами, досі нинішня політична еліта західних країн робила дуже багато, щоб не допустити повторення сценарію СРСР щодо РФ.

"Зокрема, цим пояснюються й обсяги військової допомоги Україні: військова допомога надається не в тих обсягах, які дозволяють хоча б нормально захищатися", - сказав експерт під час чату на Главреді.

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Рустамзаде додав, що складно прогнозувати, яким буде бачення нової політичної еліти США.

"Однак великого ослаблення Російської Федерації не хоче ніхто. Ніхто не хоче, щоб Росія розвалилася, як Радянський Союз. Зокрема через дуже великі запаси ядерної зброї в Росії, яка може "розбігтися" по всьому світу", - зазначив він.

"Тому Україні допомагають так, щоб вона не могла завдати занадто великої шкоди Російській Федерації", - резюмував Рустамзаде.

Хто такий Агіль Рустамзаде

Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану.

В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Розвал Росії - прогнози

Багатьом країна-агресор Росія здається стійкою і далекою від розпаду, проте її розвал відбудеться вже в найближчому майбутньому. Ключовим фактором таких подій стане війна проти України. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Колишній заступник голови Служби безпеки України, генерал-майор запасу Віктор Ягун заявив, що в країні-агресорі Росії може спалахнути військовий заколот. Він може виникнути тоді, коли російські окупанти усвідомлюють, що російський диктатор Володимир Путін використовує їх втемну.

Раніше військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов висловив думку, що США і Китай не дадуть Росії розвалитися, і пояснив, у чому їхня зацікавленість. Вашингтон і Пекін зацікавлені в тому, щоб РФ не розвалилася, тому що її розвал створить хаос на величезній території та незрозумілу ситуацію з ядерними арсеналами.

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