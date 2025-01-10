Складатиметься з 30 речей: військовим почнуть видавати "пакунок пораненого"

Військові, які дістали поранення, отримуватимуть спецнабори з адаптивним одягом, засобами гігієни та спеціальним посудом.

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Військовим почнуть видавати "пакет пораненого" / колаж: Главред, фото: mod.gov.ua

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Хто отримає "пакунок пораненого"

Характеристика "пакета пораненого"

Міноборони у 2025 році запроваджує спеціальні набори для поранених військових. Набори включатимуть адаптивний одяг та засоби гігієни. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що військові, які дістали поранення, отримуватимуть спецнабори - "Пакунок пораненого" - з адаптивним одягом, засобами гігієни та спеціальним посудом. Загалом у пакеті буде 30 позицій.

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"До набору "Пакунок пораненого", який цього року отримуватимуть у Збройних силах, увійдуть адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд, загалом 30 позицій", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в Міноборони:

набори враховують потреби поранених у перші дні госпіталізації;

комплекти для захисниць адаптовані з урахуванням їхніх потреб;

адаптивний одяг забезпечує доступ до місця маніпуляцій без його зняття.

Набір видаватиметься пораненим військовослужбовцям з моменту надання медичної допомоги в стабілізаційному пункті або стаціонарному закладі.

У Міноборони розповіли, що тестування адаптивного одягу було проведено в жовтні минулого року на Запорізькому напрямку.

"Ми працюємо над спрощенням надання медичної допомоги військовим. Новий одяг не потрібно знімати - достатньо відстебнути спеціальні застібки для швидкого доступу до місця поранення. Це значно прискорює медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, який може врятувати життя", - розповів заступник міністра оборони Дмитро Клименков.

пакунок пораненого / Фото: скрін

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Рада ухвалила законопроєкт про базову військову підготовку для жінок. Також добровільною буде добровільна постановка на військовий облік. Цю правку підтримали 278 депутатів. Тож це означає, що жодної примусової мобілізації жінок не буде.

Стало відомо, що Уряд дозволив забронювати від мобілізації ще одну категорію українців. Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану і дозволив бронювати ще одну категорію українців. Також заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій.

Законопроєкт про демобілізацію розроблено, але на опрацювання механізмів реалізації необхідно ще три місяці, повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

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