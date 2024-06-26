Буде розмова з чиновниками: Зеленський зробив гучну заяву у Покровську

Президент України провів на Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей та представив нового командувача Об’єднаних сил генерала Андрія Гнатова.

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Президент України провів на Донеччині нараду / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ОК "Захід"

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донеччину, де представив нового командувача Об’єднаних сил генерала Андрія Гнатова. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Почав цей день на Донеччині. Разом із нашими воїнами, разом із Головкомом Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим. Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Ця людина молода, але знання фронту та досвід у нього саме такий, як потрібні. Завдання для генерала Гнатова очевидне – знищувати окупанта та берегти якнайбільше життів наших воїнів", - наголосив президент.

Він зазначив, що разом із Главкомом вони заслухали доповіді безпосередньо з позицій.

відео дня

"Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував і нашим бойовим медикам", - продовжує Зеленський.

Також зазначається, що президент України провів на Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей.

"Детальна нарада. Багато питань. І щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла. Вдячний кожному, хто все робить, щоб наша Донеччина вистояла", - підкреслив він.

Володимир Зеленський також наголосив, що буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і в Донеччині, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно.

Він додав, що був здивований, що деякі профільні урядовці не були поблизу фронту по пів року і більше.

"Буду робити щодо них відповідні висновки", - підсумував Зеленський.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

Що відомо про Андрія Гнатова? Андрій Вікторович Гнатов — український офіцер, бригадний генерал, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України. 27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

Ситуація на Донеччині - останні новини

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що на фронті в Україні позиційні бої тривали на багатьох напрямках, але в Донецькій області фіксується просування російських окупантів поблизу Авдіївки на під Донецьком.

В той же час, війська РФ намагаються просунутися углиб Часового Яру, однак місто перебуває під контролем ЗСУ. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Крім того, раніше, російські окупаційні війська здійснили чотири механізовані атаки силами ротних і менших підрозділів на кількох оперативних напрямках у Донецькій області. Окупанти не досягли значних успіхів, але, ймовірно, перевіряли реакцію України після боїв у Харківській області.

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