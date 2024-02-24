"Поставити крапку в існуванні РФ": в ОП назвали головний висновок двох років війни

РФ - це країна, яка може існувати, тільки руйнуючи чужі життя, каже Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував підсумки двох років війни / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

За підсумками двох років великої війни слід зробити кілька основних висновків, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як написав він у своєму Telegram, РФ повинна, може і повинна програти, інакше не буде ніяких правил, ніякого миру і ніякого майбутнього.

Представник ОП переконаний в тому, що РФ - це країна, яка може існувати, тільки руйнуючи чужі життя.

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Він вважає, що рішення, яке не було прийнято вчасно (в 2014 році, після анексії Криму і початку вторгнення в Україну), обов'язково спровокує набагато більшу трагедію.

"Ну і головне. Україна вже довела, що ніколи не можна здаватися. Разом з партнерами нам цілком під силу поставити військову крапку в існуванні агресивної РФ", - додав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Ймовірність переговорів з РФ

Раніше Володимир Зеленський розповів, коли будуть переговори з Росією і на яких умовах. Україна буде говорити з Росією з сильної позиції, заявив президент.

Нагадаємо, раніше Подоляк розкрив плани Путіна щодо війни проти України і назвав мету "переговорів". Росія, коли повномасштабно напала на Україну, вибудовувала більш масштабний план, ніж захоплення держави, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

Як повідомлялося раніше, понад 70% українців за переговори з Росією, але є нюанс. Близько 73% респондентів вважають, що готові терпіти війну з країною-окупантом стільки, скільки буде потрібно, йдеться в дослідженні соціологів КМІС.

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