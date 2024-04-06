"Максимально швидко": Мусієнко сказав, коли РФ піде в новий наступ

Росія розуміє, що час працює проти неї, тому зараз буде тиснути максимально.

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Олександр Мусієнко спрогнозував терміни нового російського наступу / Колаж: Главред, фото: скріншот, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко спрогнозував, коли країна-агресор Росія буде готова почати новий наступ в Україні. За його прогнозом, відбудеться це "максимально швидко - у травні-червні".

За словами Мусієнка, Росія розуміє, що час працює проти неї.

"До серпня-вересня вона не може тягнути, тому що розуміє, що Конгрес США все ж таки проголосує за допомогу нашій країні, Україна отримуватиме більше забезпечення з Європи, і ми краще підготуємося до відбиття будь-яких атак ворога до осені", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

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Мусієнко вважає, що російські окупанти зараз будуть тиснути максимально.

"Вони не враховуватимуть підготовку власних підрозділів, а проведуть прискорений курс підготовки, і ці сили підуть на компенсацію втрат. Росія намагатиметься вичавити максимум у рамках кампанії, яку веде зараз. Чекати вона не буде, тому що розуміє, що Україні вдасться зміцнитися", - сказав він.

Він додав, що якби Росія зачекала, то це був би непоганий сценарій для України, оскільки в цьому випадку була б можливість отримати більшу підтримку і краще підготуватися.

"Тому Росія хоче максимально швидко досягти цілей із захоплення Донецької та Луганської областей, хоча б таких цілей", - резюмував Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Новий наступ РФ - прогнози та останні новини

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Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко заявив, що наразі немає ознак підготовки країни-агресора РФ до повторного наступу на Київ. Однак ситуація завжди динамічна, тому неможливо передбачити, де російські війська будуть через три-чотири місяці.

Оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що російські окупанти можуть організувати нову наступальну операцію в серпні або вересні. За його словами, про це можна судити з огляду на темпи формування нових частин і набір військ РФ.

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