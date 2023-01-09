"Будемо забирати своє": полковник СБУ розповів про підготовку контрнаступу ЗСУ

Для підготовки контрнаступу ЗСУ формуються необхідні резерви, підкреслив Роман Костенко.

ЗСУ готуються до контрнаступу, розповів Роман Костенко / 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Україна готує контрнаступ для звільнення раніше захоплених РФ територій, заявив секретар Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Ми довели партнерам, що ми будемо битися до кінця, і вони зрозуміли, що назад дороги немає, є тільки або перемога, або поразка. Поразки нам наші партнери не дадуть, тому що це буде поразка не тільки України, але і всього світу", - сказав він в інтерв'ю Сurrenttime.

Співрозмовник зазначив, що для підготовки контрнаступу ЗСУ, зокрема, формуються необхідні резерви.

"А щодо того, чи готується контрнаступ – він однозначно готується. Ми будемо забирати свої території, буде це завтра, через місяць або через два – Російська Федерація побачить. Не можна повернути свої території, не контрнаступаючи або не наступаючи на противника. Тому вся ця техніка - у нас готуються резерви. Де воно буде - я думаю, всі побачать", - додав Костенко.

Раніше Олексій Арестович заявив про те, що Збройні сили України готують масштабний контрнаступ.

Воно може початися в 2023 році ближче до літа. Таке припущення він висловив в ефірі програми Фейгін Live.

Після оборонних дій на фронті ЗСУ незабаром зможуть переламати ситуацію і ближче до літа можна очікувати серйозного контрнаступу, не виключив представник ОП.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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