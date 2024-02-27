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Буданов входив до елітного підрозділу, який готувало ЦРУ: у NYT сказали, чим він займався

Альона Вороніна
27 лютого 2024, 09:39оновлено 27 лютого, 10:55
Під час однієї з операцій Буданов вночі провів групу спецпризначенців через вузьку затоку на надувних катерах до берегів окупованого Криму.
Кирилл Буданов, ЦРУ
Буданов входив до елітного підрозділу, який готувало ЦРУ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов входив до елітного підрозділу "Загін 2245", підготовкою якого займалося Центральне розвідувальне управління США.

Про це повідомляє The New York Times. За інформацією видання, Буданов раніше був одним з офіцерів підрозділу, який захоплював російські безпілотники і засоби зв'язку. Після захоплення таких технічних приладів, техніки ЦРУ займалися їхнім перепрофілюванням і зламували шифрувальні системи.

"Генерал Буданов був висхідною зіркою в підрозділі 2245. Він був відомий сміливими операціями в тилу ворога і мав глибокі зв'язки з ЦРУ. Агентство підготувало його, а також зробило екстраординарний крок, відправивши на реабілітацію до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в Меріленді після того, як він отримав поранення правої руки під час боїв на Донбасі", – зазначається у статті.

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Також у матеріалі видання розповідається, що Буданов під час однієї з операцій переодягнувся у російську військову форму й вночі провів спецпризначенців до берегів окупованого Криму. Група рухалася через вузьку затоку на надувних катерах.

Після того, як Буданов з групою спецпризначенців висадився на березі, вони зіткнулися там з російським спецназом і дали їм відсіч, ліквідувавши кількох ворожих бійців, серед яких – сина російського генерала. Після цього українські спецпризначенці занурилися в море і кілька годин пливли до контрольованої Україною території.

У публікації зазначається, що для країни-агресорки Росії ця українська операція була катастрофою. Російський диктатор Володимир Путін після цього навіть публічно звинуватив українців у підготовці теракту і пообіцяв помститися за загибель російських окупантів.

Що таке ЦРУ?

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ, Central Intelligence Agency, CIA) – головне розвідувальне управління при уряді США, основна функція якого полягає в отриманні та обробці інформації щодо іноземних урядів, корпорацій та людей, у звітуванні про отриману інформацію відповідним гілкам уряду, пише Вікіпедія.

Автори публікації у NYT зазначають, що співпраця ЦРУ з українцями була настільки успішною, що американська спецслужба навіть виявила бажання повторити такий досвід співпраці зі спецслужбами інших країн Європи, які орієнтуються на протидію країні-агресорці Росії.

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Раніше Буданов розповів, що окупанти готують операцію проти української влади. Російська Федерація збирається провести стратегічне завдання з делегітимізації влади України.

Також раніше голова ГУР Кирило Буданов сказав, скільки бійців Сил оборони потрапило в полон при виході з Авдіївки. При виході з Авдіївки в полон потрапила невелика кількість військовослужбовців Сил оборони, каже він.

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війна в Україні ЦРУ вторгнення Росії Кирило Буданов
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