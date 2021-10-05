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Кинув чоловік-іноземець: з'явилися несподівані деталі про дівчину, яка розстріляла інструктора тиру

5 октября 2021, 19:36

Причиною трагедії всі вважали сварку з хлопцем.

Вероніка Моторіна в суді
Вероніка Моторіна в суді / скріншот

Засуджена до 15 років ув'язнення за вбивство інструктора тиру в Полтаві Вероніка Моторіна була заміжня. Коли дівчина перебувала в СІЗО, з нею розлучився чоловік-іноземець.

Раніше про її заміжжя нічого не було відомо, більше того - причиною трагедії вважали сварку з хлопцем, пише "Обозреватель".

Вийшла заміж Вероніка Моторіна ще в кінці грудня 2019 року - їй тоді було всього 18 років, а в лютому 2021 року до Ленінського районного суду Дніпра надійшла позовна заява, яку суд через кілька днів прийняв до розгляду, а потім відкрив провадження у цивільній справі. У цій заяві Абдельразек Е. заявив, що з лютого 2020 року шлюбні відносини між ним і відповідачкою фактично припинені.

Познайомилася з хлопцем, коли була заміжня

За 2 місяці до трагічного інциденту в тирі Вероніка познайомилася в Полтаві з хлопцем і переїхала до нього. На той час вона була ще заміжня. Саме розрив з ним дівчина назвала причиною того, що нібито хотіла покінчити життя самогубством – для чого і пішла в тир.

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Розлучається з чоловіком не хотіла

Адміністрацію пенітенціарної установи зобов'язали вручити Вероніці копію заяви її чоловіка про бажання розлучитися, а також допитати її. Розривати стосунки дівчина не хотіла. 15 червня до суду від неї надійшла заява про проведення засідання з її участю в режимі відеоконференції.

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Свою провину дівчина визнала / фото: "Суспільне"

​Пізніше Абдельразек Е. звернувся до суду з проханням про розгляд справи в його відсутність. Моторіна замість цього направила в Дніпро письмову заяву, в якій зазначила, що не погоджується з причинами розірвання шлюбу, зазначеними її чоловіком у позові. У серпні, за місяць до винесення вироку дівчині, суд таки прийняв рішення розлучити подружжя.

Вбивство у тирі

Трагічний інцидент стався ще взимку минулого року. 18-річна дівчина, яка тренувалася в закладі, кілька разів потрапила в 64-річного чоловіка, який там працював.

На місце була викликана карета екстреної медицини, попри те що чоловіка намагалися врятувати, реанімаційні заходи позитивного результату не дали. В результаті отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці.

Автор: Сергій Кущ
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новини Полтави вбивство
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