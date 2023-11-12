Кидають в бій піхоту через втрату техніки: в ISW описали велику проблему окупантів

На передовій стає все менше російської військові техніки. Через втрату техніки на фронті окупанти починають більше покладатися на піхоту.

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РФ під час наступів покладається на піхоту, бо втратила багато техніки/ колаж: Главред, фото: Facebook, Міноборони РФ

Російські окупанти все більше покладаються на фронтові атаки й використовують піхоту через втрату кваліфікованого персоналу і військової техніки. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW звернули увагу на те, що 11 листопада російський військовий блогер поскаржився на неефективність практики російських військ проводити тактичні штурми українських укріплень у лісових масивах Донецької області. За словами блогера з країни-агресорки, така тактика не дозволяє російським військам здійснити ширший оперативний прорив будь-де на фронті. При цьому він зробив акцент на тому, що армія РФ не може підготувати достатню кількість персоналу, щоб мати успіх під час наступу.

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Інший російський військовий блогер зазначив, що на лінії фронту з боку армії РФ стає все менше військової техніки – танків, бойових машин піхоти і бронетранспортерів. Тому, за його словами, російські військові незабаром стикнуться зі "справжнім ренесансом піхотного бою".

У той же час перший блогер відповів на зауваження другого про "ренесанс піхотного бою" і зазначив, що це показує, наскільки великі втрати техніки у країни-агресорки Росії, а також те, що у російських військах погана координація на передовій.

"Раніше ISW зазначав, що російські сили все більше покладаються на такі фронтові атаки під керівництвом піхоти, ймовірно, щоб компенсувати брак належно підготовленого персоналу та через масові втрати техніки", – зазначили аналітики ISW.

Війна в Україні

Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що потужний вибух на залізниці в РФ могло влаштувати ГУР. На території РФ за два дні сталися три потужні вибухи. Щонайменше один із них – підрив залізничних рейок – могло влаштувати ГУР, кажуть в ISW.

Нагадаємо, генерали розкрили важку обстановку на фронті. Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що противник збільшив кількість авіаударів. Зокрема, із застосуванням керованих авіабомб.

Раніше військовий експерт і полковник Владислав Селезньов сказав, які 2 умови змінять ситуацію на фронті. Отримавши потрібну техніку і боєприпаси, захисники України могли б знищити Кримський міст і звільнити Крим. Після цього ситуація на полі бою сильно змінилася б.

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