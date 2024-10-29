БПЛА-розвідники РФ автоматично ухиляються від FPV-дронів ЗСУ: у чому небезпека

Фахівець розповів, що поки це лише експеримент, який показують російські розробники із БПЛа.

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РФ маневрує БПЛа від FPV-дронів ЗСУ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

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Російські БпЛА вчаться обходити зенітні дрони ЗСУ

Росіяни прикріпили до безпілотника камеру заднього огляду із широким кутом

Аналітики видання Defence Express повідомили, що країна-агресорка Росія продовжує шукати шляхи, щоб модернізувати свої БпЛА. Зокрема, окупанти хочуть уберегти їх від зенітних дронів ЗСУ.

Рішення полягає в оснащенні розвідувального безпілотника камерою заднього огляду з широким кутом. Зображення з цієї камери аналізується за допомогою технології машинного зору, і у разі виявлення загрози алгоритм віддає команду на виконання маневру ухилення, йдеться у матеріалі Defence Express.

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Таким чином, коли зенітний FPV-дрон наближається до розвідувального БпЛА, той різко пірнає у бік, що призводить до зриву атаки та може позбавити оператора зенітного дрона можливості зберегти візуальний контакт із ціллю. Це створює затримку для подальшої атаки, на яку може просто не залишитись часу, адже час перебування зенітного дрона є доволі обмеженим.

Водночас у виданні зауважили, що це лише експеримент, який показують російські розробники та на які звернув увагу фахівець Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атака РФ дронами по Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країна-агресорка Росія атакувала Україну 100 дронами. У ніч на 28 жовтня росіяни здійснили масовану атаку по Україні. РФ запустила 100 ударних БПЛА, з них 66 ворожих дронів збили українські захисники. РФ застосувала ударні БПЛА типу "Shahed" та невстановлені безпілотники.

Окупанти вдарили по 9-поверхівці у Харкові. За попередньою інформацією в Холодногірському районі маємо потрапляння по 9-ти поверховому житловому будинку. Кількість постраждалих зросла до шести: троє поранених у Салтівському районі, й троє у Шевченківському.

В Укренерго повідомили, що у двох областях України ввели аварійні відключення світла. на території Полтавської та Сумської області введено графіки аварійних відключень електроенергії. Росіяни "Шахедами" атакували енергетичні об'єкти України.

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