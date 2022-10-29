Бійці ЗСУ завдали удару по військах РФ на Луганщині: горіли склади БК, казарми та техніка ворога

Війська Росії після удару армії України на Луганщині зазнали втрат - Гайдай / Колаж 93 ОМБр (ілюстративне фото), Суспільне

Артилеристи сил оборони України завдали удару по російській армії в Чорновонопопівці Луганської області. Ворог зазнав втрат - 20 загиблих та 30 поранених. Горіли склади з боєкомплектом, казарми і техніка окупантів Росії. Загарбники ночують в житлових будинках, а в Біловодську ховаються в дитячих садах. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що один з артилерійських підрозділів ЗСУ вдарив по окупантах у Червонопопівці Кремінського району на Луганщині. Ліквідували до 20 російських військових, близько 30 загарбників отримали поранення.

Після удару загорілися склади росіян з боєкомплектом, казарми і військова техніка ворога.

"Майже щодня ми пересвідчуємося у влучності українських артилеристів – горять склади з БК, казарми, техніка окупантів. Чергове влучання – на Кремінщині. У Червонопопівці знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримали поранення різного ступеня важкості", - сказав Гайдай.

Також Сергій Гайдай додав, що війська РФ в Луганській області ночують вже не тільки в житлових будинках. У Біловодську вони залишаються на ночівлю в дитячих садах.

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці США раніше заявили, що ЗСУ можуть скористатися слабкістю російських окупаційних військ і протягом 6 тижнів просунутися в Луганській області. Однак росіяни ще не програли – у них є можливість відновити сили за рахунок мобілізації. Також окупанти здатні проводити артилерійські операції.

Керівник ОВА Луганщини Сергій Гайдай сказав, що в одному з полків окупантів РФ 70% мобілізованих відмовилися від участі у військових діях. Вони прийняли рішення втекти. Деякі з росіян були затримані в Кремінній.

У Генеральному штабі ЗСУ днями розповіли, що армія України витіснила велику групу російських загарбників з Кармазинівки, Мясожаровки, Невського Луганської області (пізніше бійці ССО встановили там український прапор, - ред).

Також окупантів вибили з Новосадового Донеччини.

Дивіться відео ТСН - Гайдай заявив, що війська РФ скоюють звірства в Луганській області

Інші новини: