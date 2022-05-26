"Підрахунок убитих і поранених неможливий": рота російських десантників вдало висадилася на Донбасі

Втрати склали понад 85% всього особового складу та 70% техніки.
Російська армія продовжує зазнавати величезних втрат в Україні. На Донбасі була знищена ціла рота десантників.
Втрати склали понад 85% всього особового складу (у тому числі весь командний склад) і більше 70% техніки, повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
"23 травня під час наступу на позиції ЗС України в Донецькій області була повністю знищена рота однієї з БТГр 106 парашутно-десантної дивізії (в/ч 55599, Тула). Втрати склали понад 85% всього особового складу (у тому числі весь командний склад) і більше 70% техніки. У зв'язку з інтенсивністю бойових дій Підрахунок убитих і поранених Неможливий", - розповів журналіст.
Також Цимбалюк зазначив, що на даний момент вижили військовослужбовців даної роти вивели в тил з метою подальшого перерозподілу по інших підрозділах.
читайте такожПід Запоріжжям ЗСУ завдали великих втрат росіянам, більше сотні ліквідованих - ГенштабРаніше повідомлялося, що захисники України ліквідували полковника окупаційної російської армії, начальника зв'язку 98-ї дивізії Повітряно-десантних військ Олексія Смирнова. Військові цієї дивізії ще з 2014 року воювали проти українських бійців на Сході нашої держави.
Також повідомлялося, що українські військові ліквідували командира відділення стрілецької роти снайперів Сергія Царькова, який родом з міста Борзя Забайкальського краю Росії і якого вважали найкращим снайпером своєї бригади.
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