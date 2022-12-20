Боротьба РФ за Бахмут безперспективна, окупантам світить піррова перемога — Reuters

Стратегічна цінність Бахмута знизилася через те, що Україна зміцнила околиці.

ЗСУ відбивають атаки окупантів на Бахмут / Twitter / informatorlgua, Freeradio

Раніше, у разі захоплення Бахмута Донецької області, РФ отримувала трамплін для наступу на два більших міста, Краматорськ і Слов'янськ, що позбавило б Україну корисного перетину автомобільних доріг і залізниці.

Однак у ЗСУ було достатньо часу, щоб побудувати поблизу оборонні рубежі для відступу. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

"Якби Бахмут був захоплений, коли вони почали наступ у серпні, це було б значною подією. Але вся справа в імпульсі", - говорить польський військовий аналітик Конрад Музика.

На його думку, стратегічна цінність Бахмута зменшилася через те, що Україна зміцнила околиці, тому РФ не вдасться зробити прорив.

Він вважає, що ЗСУ просто вимотують росіян, і це досить ефективно, враховуючи ситуацію в живій силі й техніці, збільшуючи ціну для росіян

"Боротьба за Бахмут не безглузда, а стратегічно недоцільна (для РФ, — ред.) при слабкому наступальному потенціалі і відсутності перспективи прориву навіть у разі взяття міста", — сказав експерт аналітичного центру CNA Майкл Кофман і пояснив, що Москва, схоже, прихильна битві через вже витрачені ресурси, а не через "розумну стратегію".

У матеріалі йдеться про те, що для України утримання Бахмута частково пов'язане з продовженням підтримки західних країн і поставок зброї ЗСУ – адже навіть відносно незначна поразка може створити враження тупикової ситуації, через яку західні країни ймовірно можуть зменшити підтримку Києва.

"На даному етапі Україна є жертвою власного недавнього успіху і страждає від підвищених очікувань стійкого імпульсу", — додав Кофман.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Читайте більше: