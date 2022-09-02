Великі колони техніки РФ рухаються з Криму і Маріуполя: куди прямують

Великі колони техніки РФ рухаються з Криму і Маріуполя/ Reuters, скрін

У тимчасово окупованому Криму на трасі "Таврида" помітили велику колону російської військової техніки. Вона рухалася від Керченського мосту в бік материкової частини України.

Про це повідомив Телеграм-канал Крим.Реалії, посилаючись на очевидців. У колоні були військові вантажівки, переважно марки "УРАЛ".

Зазначається, що вантажівки були помічені на ділянці траси між селом Фонтан Ленінського району і поворотом на смт Леніне.

При цьому колону супроводжували машини російської державтоінспекції з проблисковими маячками.

Ще одну колону російської військової техніки помітили у тимчасово окупованому Маріуполі. Російські танки рухалися через це місто з напрямку Донецька у сторону Бердянська на Запоріжжі.

Про колону, у якій було близько 10 російських танків, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Фіксуємо рух техніки. Сьогодні (2 вересня – ред.) вранці, близько 07:30 з напрямку Донецьк по центру Маріуполя в напрямок на Бердянськ проїхало 10 танків", – зазначається у повідомленні.

При цьому Андрющенко наголосив, що у минулі дні помітна активізація переміщення військової техніки РФ з Донецького напрямку через Маріуполь і Маріупольський район у бік Бердянська.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 1 вересня, у захопленому РФ Севастополі прогриміли нові вибухи. Про це розповіли місцеві жителі. Крім того, також публікуються відео, на яких російські військові літаки і вертольоти літають над Кримом на дуже низькій висоті.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти у Криму ховають свою зброю та боєприпаси на складах з вугіллям та свинофермах. Так вони почали робити після потужних "прильотів" по Криму, заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

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