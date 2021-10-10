Болі, лихоманка і стрибок температури після COVID-вакцинації: у МОЗ пояснили, коли бігти до лікаря

Українців попередили про симптоми після вакцинації / УНІАН

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про те, за яких симптомів після вакцинації від коронавірусу необхідно звертатися за допомогою до медиків.

Після вакцинації імунна система вибудовує захист. Тому реакції після щеплення від коронавірусу є нормальними для організму, йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я.

Фахівці МОЗ закликали не хвилюватися, якщо після вакцинації від COVID-19 з'явилися незвичайні симптоми.

Ймовірна реакція на COVID-вакцинацію:

почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;

підвищення температури тіла;

втома;

головний біль;

озноб або лихоманка;

біль у м'язах або суглобах;

біль у животі, нудота;

сонливість або безсоння;

запаморочення.

"Такі реакції проходять через кілька днів. Якщо такі симптоми не пройшли або ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до сімейного лікаря", - додали в МОЗ.

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Раніше інфекціоніст Вадим Арістов заявляв, що швидше за все з'являться нові версії вакцин. Дуже перспективним напрямком досліджень сьогодні є інтерназальні вакцини (тобто ті, які водяться через ніс). Експерт вважає, що саме вони зупинять епідемію коронавірусу.