Прем'єр Іспанії прибув до Києва з офіційним візитом

Про візит Санчеса було відомо заздалегідь. Президент Володимир Зеленський анонсував його під час онлайн-виступу на засіданні Європейської Ради.

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Педро Санчес 1 липня приїхав до Києва / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

У суботу, 1 липня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва. У столиці України він зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським.

Глава іспанського уряду опублікував відео з вокзалу в Києві в Twitter. Там його зустріла українська делегація.

"Вже в Києві. Я хотів, щоб перша подія головування Іспанії в Раді ЄС була в Україні з Володимиром Зеленським. Я висловлю українському уряду і парламенту всю європейську солідарність. Ми продовжимо підтримувати український народ, поки в Європі не відновиться мир", - написав Санчес.

відео дня

З 1 липня Іспанія за ротаційним принципом змінила Швецію як головуюча країна в Раді Євросоюзу і головуватиме до кінця 2023 року.

На відміну від більшості візитів іноземних топ-гостей, які тримають в таємниці до останнього, про візит Санчеса було відомо заздалегідь. Президент Володимир Зеленський анонсував його під час онлайн-виступу на засіданні Європейської Ради.

Дивіться відео - В Україну прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес:

Педро Санчес опублікував кадри з вокзалу в Києві / скріншот

Військова допомога Іспанії Україні

Іспанія відправить Україні 20 бронемашин і 4 танки Leopard 2а4, а також надасть військовий госпіталь. Про це 15 червня заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

У серпні 2022 року Іспанія передала Україні військову допомогу, до якої входила ціла батарея протиповітряної оборони, броньовані автомобілі, а також боєприпаси.

У листопаді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна незабаром отримає батарею ЗРК Aspide і 4 системи ППО Hawk від Іспанії.

У грудні уряд Іспанії передав Україні перші американські зенітно-ракетні комплекси Hawk ("Яструб").

У лютому Міністерство оборони Іспанії повідомило про відправку в Україну 20 бронетранспортерів M113.

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