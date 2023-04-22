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Бліцкриг у Криму та на сході: ЗСУ готують окупантам "великий вибух" – західні ЗМІ

Олексій Тесля
22 квітня 2023, 21:15 оновлено 22 квітня, 21:26
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Україна може зосередити зусилля на остаточному поверненні Криму, вважає Бен Ходжес.
війна
Спрогнозовано вектор контрнаступу ЗСУ / Defense.gov/Joshua Taeckens, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Основу українського контрнаступу складуть бойові підрозділи з танками Challenger 2, M1 Abrams і Leopard 2, а також з бронетранспортерами Stryker, Bradley і новими артсистемами.

Україна може домогтися успіху і зосередити зусилля на остаточному поверненні Криму, підкреслив у коментарі The Sun колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес.

Він не виключає, що контрнаступ ЗСУ на півострів буде зосереджено на його ізоляції шляхом відділення сухопутного мосту від частково контрольованих Росією територій на півдні України.

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"Завдання - зруйнувати цей міст і збільшити кількість високоточної зброї, щоб вразити цілі і зробити півострів недоступним для ЗС РФ", — пояснив співрозмовник.

На його думку, на росіян в Криму очікують удари по авіабазах, Чорноморському флоту, логістичним і командним центрам. ЗСУ також виберуть кілька місць для проведення атак на вузькому фронті шириною в кілька миль і прориву через укріплені лінії фронту, використовуючи танки, мотопіхоту, інженерів і артилерію.

Своєю чергою бригадний генерал британської армії у відставці Бен Баррі говорить про майбутню атаку як про "великий вибух", щоб спробувати вийти з глухого кута, особливо навколо Бахмута.

"ЗСУ зможуть вбити кожного російського солдата в радіусі 200 миль від Бахмута, але це не змінить стратегічну ситуацію", — додав військовий.

Разом з тим британський полковник Хеміш де Бреттон-Гордон порівняв можливий удар ЗСУ з операцією "Буря в пустелі". Українські сили, за його оцінками, зайдуть на 200 миль в тил російської лінії оборони бліцкригом.

Він також нагадав, що міжнародній коаліції в Іраку на танках М1 Abrams вдалося прорвати за лічені години "лінію Саддама" — оборонні укріплення на іраксько-кувейтському кордоні з піску і бетону.

При цьому британський офіцер упевнений, що для проведення бліцкригу важливо забезпечити належний рівень логістики до тих пір, поки він не просунеться досить далеко в тил ЗС РФ

"Українці дуже хитрі. Мене вразило, як вони діють. Ми мало чого можемо їх навчити. Очевидно, ми навчили їх користуватися нашими танками і артилерією, але з точки зору навчання генералів вони дуже вражають. Тепер у них є танки і артилерія для ближнього бою. Я впевнений, що вони досягнуть успіху", — додав він.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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