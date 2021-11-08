"Битва виграна": скандальний актор Талашко звільнився за власним бажанням

Володимир Талашко своєї провини не визнає / соцмережі

У серпні поточного року спалахнув сексуальний скандал навколо відомого викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого та актора, який прославився завдяки ролі у фільмі "У бій ідуть одні старики", Володимира Талашка.

Студентки, колишні абітурієнтки, а також журналістка звинуватили його в сексуальних домаганнях.

Дівчата стверджували, що Талашко запрошував їх до себе додому під приводом допомогти в навчанні і влаштуватися до вузу. Але насправді фотографував їх оголеними і цілував.

Весь цей час Мінкульт проводить перевірки за фактом домагання, а сам Талашко всі звинувачення заперечує.

Однак сьогодні, 8 листопада, Вікторія Муштей написала в Facebook, що викладач звільнився за власним бажанням.

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Він був у відпустці з самого початку скандалу, а тепер за особистою ініціативою написав заяву про відхід зі своєї посади.

"Фінал історії. Битва виграна завдяки кожній дівчині, яка наважилася написати заяву в університет і Міністерство. Всі потоки бруду і труднощі коштували того, щоб нові студентки і абітурієнтки не піддавалися насильству. А також, щоб це було прикладом іншим педагогам, які зловживають своєю владою", - написала Муштей.

Також, за її словами, група Мінкульту "тягне час, щоб "зам'яти" питання".

"Це банальне бажання затягнути процес і по-тихому зам'яти питання. Висновки очевидні. Міняти систему не просто, але миритися з нею я відмовляюся. Я хочу жити в країні, де подібне не вважається нормою. Наступний крок-прийняття закону про харасмент", - підсумувала Муштей.

Нагадаємо, Володимира Талашко звинуватили в тому, що він робив непристойні пропозиції студенткам протягом 20 років за однією і тією ж схемою.

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