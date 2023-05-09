"Безжалісна війна забирає кращих": від важких поранень перестало битися серце 23-річного скрипаля

У квітні під час виконання бойового завдання у Донецькій області захисник отримав серйозне поранення. Воїн потрапив під сильний артилерійський обстріл.

https://glavred.net/ukraine/bezzhalostnaya-voyna-unosit-luchshih-ot-tyazhelyh-raneniy-perestalo-bitsya-serdce-23-letnego-skripalya-10469026.html Посилання скопійоване

На війні загинув 23-річний скрипаль Богдан Міхалакі / Колаж: Главред, фото: Facrbook ФБФБ, Instagram Богдана Міхалакі, ua.depositphotos.com

У тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 23-річний захисник з Одещини Богдан Міхалакі. Воїн отримав важке поранення та 6 травня помер у шпиталі. Про це повідомили у Федерації бодібілдингу та фітнесу Бессарабії, інструктором якої був загиблий захисник.

Богдан Міхалакі був відомим в Ізмаїлі скрипалем. Він грав на фестивалях, невеликих сценах і просто неба. На початку повномасштабного російського вторгнення він волонтерив – робив окопні свічки для військових, а у січні цього року вирішив стати на захист української землі.

За словами друзів Богдана, у квітні під час виконання бойового завдання у Донецькій області захисник отримав серйозне поранення. Воїн потрапив під сильний артилерійський обстріл.

відео дня

Як пише місцеве видання "Бессарабія.UA", захисник отримав важкі поранення в шию та груди. Спочатку його доправили на лікування у Дніпро. Згодом Богдану стало краще, тож його перевезли в Київ. Проте дорога вплинула на самопочуття героя – у столиці він впав у кому, з якої так і не вийшов.

"Він був дуже світлою, доброю та чесною людиною, яку багато ізмаїльців знали як талановитого скрипаля! Висловлюємо співчуття рідним і близьким! Вшануймо пам’ять героя. На жаль, безжалісна війна забирає найкращих!" - зазначили у ФБФБ.

Нагадаємо, що у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

Також повідомлялося, що у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув найбільш результативний зенітник Збройних сил України – Андрій Лінійчук з позивним "Кельт". За час повномасштабної війни захисник збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника.

Дивіться ексклюзивні кадри з передових позицій українських десантників:

Більше новин про загиблих захисників: