В Україні хочуть заборонити російську музику і додати української

В Україні хочуть заборонити російську музику на радіо і телебаченні / соцмережі

В Україні пропонують заборонити російську музику по радіо і телебаченню. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді.

Обмеження пропонують ввести до закінчення війни, зокрема, до звільнення всіх окупованих українських територій, сказано у пояснювальній записці до законопроекту.

Заборона на російську музику стосуватиметься також і її виконання громадянами і резидентами держави-агресора.

Такі треки не можна буде почути:

по радіо і телебаченню;

у розважальних закладах;

у громадському транспорті (у комунальних і приватних перевізників);

у навчальних закладах, закладах культури та відпочинку;

у готельному та ресторанному бізнесі;

в кінотеатрах;

у громадському просторі.

Разом з тим, пропонують збільшення квот української музики в радіо ефірі музичних радіостанцій і музичних телеканалів – до 50%.

Нагадаємо, російський блогер і журналіст Юрій Дудь, який публічно підтримав Україну, присвятив свій новий випуск біженцям з України.

читайте також"Для мене це - злиденна душа": Приходько "проїхалася" по заплаканій через війну ЛободіТакож раніше повідомлялося, що відомий російський ведучий і шоумен Максим Галкін, який одним з перших артистів у Росії висловився проти війни в Україні, поділився щемливою розповіддю дівчинки з Маріуполя.

На сторінці в Instagram Галкін опублікував відео, в якому Кіра Чебенко розповідає, як тікала з мамою з окупованого ворогом міста.

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