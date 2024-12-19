Британські війська можуть відправити в Україну: цілі назвав міністр Британії

Міністр, висуваючи таку пропозицію, став першим представником уряду, який насмілився на такий крок.

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Скоро можуть початися навчання за участю британських військових на території України / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Про що сказав Джон Гілі:

Британія допоможе Україні у навчанні військових

Київ повинен вступати в переговори "з позиції сили"

Україна ввійшла в критичний період війни

Британії необхідно "зробити навчання краще відповідним для того, що потрібно українцям". Таку думку під час свого візиту в Київ озвучив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Таким чином він "відкрив двері" для відправки британських військ в Україну для допомоги в навчанні солдатів ЗСУ, інформує The Telegraph.

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"Нам потрібно полегшити українцям доступ і працювати з українцями, щоб допомогти їм мотивувати та мобілізувати більше новобранців", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи означає це початок навчань за участю британських військових на території України, Гілі зазначив: "Ми шукатимемо, де зможемо, щоб відповісти на те, чого хочуть українці. Вони воюють".

Міністр, висуваючи таку пропозицію, став першим представником уряду, який насмілився на такий крок.

На думку Гілі, Київ повинен вступати в переговори "з позиції сили, а не слабкості".

Він висунув таке бачення ситуації, оголошуючи про новий пакет допомоги Україні в розмірі 225 мільйонів фунтів стерлінгів. Також він підкреслив, що країна перебуває під зростаючим тиском щодо вступу в мирні переговори з Росією.

Натомість, за словами Гілі, Україні потрібно продовжувати нарощувати свою здатність боротися та стримувати Путіна.

Оголошуючи про пакет підтримки, Гілі заявив: "Через майже три роки після того, як Путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення, глибина його прорахунків очевидна як ніколи, оскільки хоробрий народ України продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм незламним духом. Але вони не можуть діяти поодинці, тому Велика Британія посилюватиме наше міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року".

Окрім цього, міністр оборони Великої Британії визнав у коментарі LBC у четвер, що зараз "критичний період для України".

"Росіяни чинять тиск на Україну на лінії фронту, але сам Путін демонструє ознаки слабкості, закликаючи північнокорейські війська для підсилення власної армії, відмовляючись від Асада та не зуміючи захистити власні позиції в Сирії", - резюмував він.

Введення військ Британії в Україну - що відомо

На початку грудня, як повідомляв Главред, стало відомо, що Франція і Британія можуть відправити війська в Україну. Поки що обговорення відбувається на рівні не блоку НАТО, а виключно окремих столиць.

З часом також і Reuters підтвердило, що коаліція з 5-8 країн може відправити війська в Україну. Таким чином миротворча місія повинна стати гарантією безпеки України.

Згодом у Британії озвучили справжні наміри щодо введення військ в Україну. Підтримка України залишається пріоритетним напрямком роботи, підкреслив очільник МЗС Девід Леммі.

Інші новини про введення військ в Україну:

Навчання ЗСУ у країнах НАТО Союзники допомогли підготувати на полігонах ЄС тисячі українських військових і обіцяють продовжувати вишкіл для бійців ЗСУ. Станом на дані 2023 року за 17 місяців у Британії 30 тисяч солдатів достроково пройшли вишкіл. Уряд Великої Британії каже, що програма навчання є безпрецедентною з часів Другої світової війни. 2023 року Палата депутатів Чехії схвалила пропозицію уряду, і українські воїни змогли продовжити навчання в Чехії у 2024-му. Протягом 2023 року в Чехії пройшли навчання близько 3500 українських військовослужбовців, іще близько 500 навчили чеські інструктори на території Польщі.

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