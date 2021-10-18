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Вік не перешкода: 70-річна жінка народила первістка

18 октября 2021, 02:01

Літня жінка завагітніла за допомогою ЕКЗ.

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Індіанка стала матір'ю в 70 років / скріншот

В Індії 70-річна жінка прожила в шлюбі близько 45 років, проте так і не змогла завагітніти. У підсумку нещодавно вона народила первістка - сина за допомогою екстракорпорального запліднення( ЕКЗ), пише Loop.

Дживунбен Рабарі і Мальдхарі разом всі роки свого спільного життя безуспішно намагалися народити дитину. У підсумку, пара зважилася на допоміжні репродуктивні технології.

"Коли вони вперше прийшли до нас, ми сказали, що вони не можуть народити дитину в такому віці, але вони наполягли. Вони сказали, що багато членів їх сім'ї також це зробили. Це - один з найрідкісніших випадків, які я коли-небудь бачив", - розповів лікар Нареш бханушалі.

Варто відзначити, що це - неписьменна пара і проживає вона у віддаленому селі Кемора в індійському штаті Гуджарат. Дживунбен Рабарі навіть не мала документів, що підтверджують її вік. Але те, що їй саме 70 років, підтвердили і місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, на Вінниччині породілля кинула свою здорову новонароджену дочку, а сама пропала, залишивши в приймальному відділенні неправдиву інформацію про себе. Тепер жінка хоче повернути дитину.

Також раніше львівські медики врятували немовля, яке народилося без стравоходу. Мати, як тільки дізналася діагноз малюка, відразу від нього відмовилася. Але лікарі прооперували його і цілих 4 місяці виходжували, поки він не одужав після операції.

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вагітність новини Індії
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