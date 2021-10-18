Вік не перешкода: 70-річна жінка народила первістка

Індіанка стала матір'ю в 70 років / скріншот

В Індії 70-річна жінка прожила в шлюбі близько 45 років, проте так і не змогла завагітніти. У підсумку нещодавно вона народила первістка - сина за допомогою екстракорпорального запліднення( ЕКЗ), пише Loop.

Дживунбен Рабарі і Мальдхарі разом всі роки свого спільного життя безуспішно намагалися народити дитину. У підсумку, пара зважилася на допоміжні репродуктивні технології.

"Коли вони вперше прийшли до нас, ми сказали, що вони не можуть народити дитину в такому віці, але вони наполягли. Вони сказали, що багато членів їх сім'ї також це зробили. Це - один з найрідкісніших випадків, які я коли-небудь бачив", - розповів лікар Нареш бханушалі.

Варто відзначити, що це - неписьменна пара і проживає вона у віддаленому селі Кемора в індійському штаті Гуджарат. Дживунбен Рабарі навіть не мала документів, що підтверджують її вік. Але те, що їй саме 70 років, підтвердили і місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, на Вінниччині породілля кинула свою здорову новонароджену дочку, а сама пропала, залишивши в приймальному відділенні неправдиву інформацію про себе. Тепер жінка хоче повернути дитину.

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