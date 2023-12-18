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Українська економіка протримається лише кілька місяців: у МВФ дали невтішний прогноз

Ангеліна Підвисоцька
18 грудня 2023, 18:28
Україні необхідне фінансування від ЄС та США. Ці пакети допомоги втримають стабільність.
экономика, Кристалина Георгиева
Без фінансування економіка України може вистояти лише декілька місяців / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay

Через дефіцит фінансування українська економіка може протриматись всього декілька місяців. Голова МВФ Крісталіна Георгієва закликала якнайшвидше розблокувати десятки мільярдів доларів для Києва. Про це повідомляє Financial Time.

Українська економіка нині перебуває під загрозою через те, що США та ЄС досі не ухвалили рішення про виділення Києву нових пакетів допомоги.

"Важливо не затягувати цей період, тому що тоді на Україну чинитиметься більший тиск з метою пристосування ... Саме в той час, коли країна повернула в бік кращих перспектив для економіки ... Робота в США та Європі (над пакетами допомоги - ред.) буде продовжуватися. Зрештою, я не втрачаю оптимізму, що вони забезпечать фінансування", - сказала Георгієва.

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Нині Україна потребує 41 мільярд доларів бюджетної підтримки на наступний рік. В Україні макрофінансові показники були "сильнішими, ніж очікувалось" і перевищили прогноз зростання економіки на 2023 до 4,5%. Очікується, що у 2024 році цей показник підвищиться ще на 3-4%.

Водночас відсутність підтримки може зробити ситуацію нестабільною.

"Вони вжили жорстких заходів для збереження макроекономічної та фінансової стабільності. МВФ зробив свою частину роботи, ми дуже глибоко співпрацюємо з Україною. Нам потрібно, щоб партнери України зробили свою частину - як США, так і Європа", - каже Георгієва.

Військова допомога Україні від США

Керівник Білого дому Джо Байден раніше заявив про готовність до угоди з республіканцями з питання кордону з Мексикою, щоб вони припинили блокувати пакет допомоги Україні. За його словами, в такій ситуації Київ не повинен ставати заручником американських обставин.

14 грудня в адміністрації Байдена сказали, що спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав ініціативу лідера демократів у Сенаті Чака Шумера з приводу продовження роботи Конгресу на тиждень. Законодавці могли піти на канікули без затвердження допомоги Україні.

США вичерпали бюджет допомоги Україні, сказала спікер Білого дому Карін Жан-П'єр. Зокрема, Штати витратили 96% грошей, які призначені на покупку військового обладнання для Пентагону на заміщення тих озброєнь, які американці передають Києву. Решта суми буде витрачена вже в грудні.

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