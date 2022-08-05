ЗСУ на Півдні знищили три склади боєприпасів, чотири комплекси С-300 і 39 окупантів

Українська авіація атакувала склади ворожого озброєння й техніки в Херсонському та Каховському районах / Фото УНІАН

Захисники України розбили три склади з російськими боєприпасами у Придніпровському, Херсоні та Токарівці Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook.

Українська авіація атакувала склади ворожого озброєння і техніки в Херсонському та Каховському районах. Вертолітною парою розбитий ворожий опорний пункт в Миколаївській області.

Ракетно-артилерійські підрозділи знищили чотири зенітно-ракетні комплекси С-300, радіолокаційну станцію "Імбир", автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка", а також дев'ять автомобілів.

"Достовірно встановлено, що з ворожих лав викреслені 39 рашистів, 4 зенітно-ракетних системи С-300, радіолокаційна станція "Імбир", автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Знищено три склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, 2 серпня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці Херсонської області. Також авіація ЗСУ завдала три удари по опорних пунктах і один - по скупченню озброєння й техніки в Бериславському та Баштанському районах.

Раніше українські військові знищили ще два склади боєприпасів російських загарбників, які розміщувалися на окупованих територіях Донецької та Херсонської областей.

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