Поворознюк влетів в ДТП: в поліції розповіли деталі покарання для бізнесмена

Президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк не справився з керуванням авто.

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ДТП за участі Поворознюка / Колаж: Главред, фото: фейсбук, тг-канал Олександр Поворознюк

Ввечері 21 серпня, по дорозі на матч третього етапу Кубку України "Пробій — Інгулець" президент "Інгульця" Олександр Поворознюк потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомив сам Поворознюк у своєму Telegram-каналі, аварія трапилась поблизу Івано-Франківська.

"Зі мною все добре, можете не хвилюватися, я живий. Їхав на футбол Кубок України в Івано-Франківську область, за 10 км до місця призначення не впорався з керуванням. Все добре, стан стабільний", — написав Олександр.

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Керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків повідомив деталі інциденту редакції УП.

"На Поворознюка був складений протокол за 124 статтею КУпАП (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів). За цією статтею йому загрожує штраф у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або позбавлення прав на строк від шести місяців до одного року", - розповів Яцків.

Керівник сектору комунікації поліції попередив, що Поворознюк звільняється від адміністративної відповідальності за це порушення, якщо він скористався правом спільно скласти повідомлення про цю пригоду та його цивільно-правова відповідальність була застрахована.

Важливим моментом, за словами Яцківа, є те, що Поворознюк не був у стані алкогольного сп'яніння, і аварія обійшлася без постраждалих. Причиною ДТП є те, що Олександр не впорався з керуванням.

Однак, як можна побачити на фотографіях, які президент "Інгульця" виклав у соцмережі, на пасажирському сидінні стоїть заглушка для паска безпеки.

За це також передбачене покарання за умови, що був складений протокол щодо даного порушення.

Хто такий Олександр Поворознюк Олександр Григорович Поворознюк (нар. 6 березня 1971, с. Новомануйлівка, Петрівський район, Кіровоградська область) — український фермер, аграрій, підприємець, громадський діяч, співак. Генеральний директор ТОВ "Агрофірма П'ятихатська", президент ФК "Інгулець". У 2022 році Поворознюк прославився та став справжнім мемом у соцмережах завдяки своєму зверненню до Володимира Зеленського, яке стало основою для треку "Вова, ї*аш їх б*ять" від Мюслі UA. У травні того ж року вийшов інший трек від Мюслі UA під назвою "Остановіть ви цю ху*ню" із фразами Олександра Поворознюка.



Олександр Поворознюк - останні новини

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк вже довгий час ворогує з Дмитром Гордоном. Нещодавно журналіст жорстко звернувся до Поворознюка та пообіцяв, що "його життя стане нестерпним".

Дмитро Гордон заявив, що український бізнесмен, президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк поширює про нього неправдиву інформацію.

У січні 2023 розгорівся скандал через те, що скандальний бізнесмен-аграрій, президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк тричі стріляв у фермера з Кіровоградської області Юрія Ткача.

Пізніше сам фермер з Кіровоградщини розповів про замах на вбивство. За словами селянина, Поворознюк не хотів повертати йому гроші, які був винен. Коли чоловік почав вимагати повернення боргу, Поворознюк вирішив його вбити.

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