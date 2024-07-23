УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Відомий український співак потрапив у ДТП - деталі

Еліна Чигис
23 липня 2024, 17:00
146
Фагот поділився, як він одного разу потрапив в аварію через погану погоду.
Фагот
Фагот пережив ДТП / колаж: Главред, фото: instagram.com/fahot/

Популярний український співак Фагот розповів, що кілька років тому він потрапив у ДТП, а всьому виною була погана погода.

У програмі "Тур зірками" артист зазначив, що він їхав на весілля до друга, але в'їхав у бампер чужої машини.

"Кілька років тому їхав на весілля до товариша в Харків на мотоциклі, потрапив у нереальну зливу в Полтаві. Ти виїжджаєш із Києва - +30, однаково вдягнув усю амуніцію, в'їжджаєш у Полтаву і все, починається... Хмара висить чорна, дощ, аж боляче. Я просто сів на мотоцикл, уся нога була в крові, шрам залишився. Друг потім розлучився з тією дівчиною, це була помилка. Сама погода мені казала "не їдь", але все ж таки друг. Я поки доїхав із Полтави до Харкова, я весь висох, це було фейкове весілля", - поділився Фагот.

Дивіться відео, в якому Фагот розповів про ДТП:

Хто такий Фагот?

Олег Ігорович Михайлюта, відомий як Фагот (27 березня 1974 року, Харків) - український співак, який разом з Олександром "Фоззі" Сидоренком є вокалістом і основними авторами музики легендарного хіп-хоп-гурту "Танок на майдані Конго" (ТНМК), повідомляє "Вікіпедія".

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини за темою

Раніше стало відомо, що ветеран, громадський діяч і головний герой романтичного реаліті-шоу "Холостяк-13" Олександр Терен Будько опинився в епіцентрі вибуху в Одесі.

Також українська співачка Христина Соловій зганьбилася вульгарними танцями на сцені. Артистку засудили за недоречні жести під час дуетного виступу з Іриною Білик.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ДТП Фагот новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Угорщина "мститься" Україні за нафту: "перекрила" кошти ЄС на зброю

Угорщина "мститься" Україні за нафту: "перекрила" кошти ЄС на зброю

16:42 Світ
РФ зібрала 90 тисяч солдатів на Запоріжжі: в ЗСУ розповіли, чи є загроза наступу

РФ зібрала 90 тисяч солдатів на Запоріжжі: в ЗСУ розповіли, чи є загроза наступу

16:28 Україна
Потужний удар по залізничному порому: ЗМІ дізналися деталі атаки на порт "Кавказ" у РФ

Потужний удар по залізничному порому: ЗМІ дізналися деталі атаки на порт "Кавказ" у РФ

16:15 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росія готує потужний удар по Україні: зібрала рекордну кількість Ту-95 6525

Росія готує потужний удар по Україні: зібрала рекордну кількість Ту-95

На користь Путіну : Орбан поплатився за місію миру – гучне рішення ЄС 4482

"На користь Путіну": Орбан поплатився за "місію миру" – гучне рішення ЄС

Чи є загроза для Дніпра: що буде, якщо окупанти дійдуть до Покровська 2939

Чи є загроза для Дніпра: що буде, якщо окупанти дійдуть до Покровська

Лікар Байдена прокоментував чутки про можливу смерть президента 2255

Лікар Байдена прокоментував чутки про можливу смерть президента

Останні новини

17:22

"Є серйозна фора": експерт сказав, чи зможе Харріс переграти Трампа на виборах у США

17:21

Стан волосся сильно погіршиться: що не можна робити з волоссям 24 липня - прикмети

17:05

"Ліга аеророзвідки 3.0": 1+1 media спільно з "Повернись живим" та УПЛ зібрали 48 мільйонів новости компании

17:00

Відомий український співак потрапив у ДТП - деталі

16:50

Коли США дозволять бити по РФ ATACMS: Жданов озвучив сумний прогнозВідео

Камала Харріс має фору перед Дональдом Трампом - Валерій КлочокКамала Харріс має фору перед Дональдом Трампом - Валерій Клочок
16:47

Чим прибрати цвіль зі швів у ванній кімнаті: дивовижний результат вже за 5 хвилинВідео

16:42

Угорщина "мститься" Україні за нафту: "перекрила" кошти ЄС на зброю

16:28

РФ зібрала 90 тисяч солдатів на Запоріжжі: в ЗСУ розповіли, чи є загроза наступу

16:26

Як усунути запах після смаження - хитрий трюк зі сковорідкою

Реклама
16:17

Сергій Притула прокоментував втечу Руслана Ханумака з України: "Це сумно"

16:15

Потужний удар по залізничному порому: ЗМІ дізналися деталі атаки на порт "Кавказ" у РФ

15:50

Візит Кулеби до Китаю: в МЗС країни сказали, на який діалог вони розраховують

15:40

На скільки років може затягнутися війна в Україні: Жданов описав два сценаріїВідео

15:36

У ВР саботували заборону УПЦ - з гучним скандалом розійшлися до серпня

15:32

Рідкісне фото: Лілія Ребрик похвалилася молодшою сестрою-красунею

15:30

Церковне свято 24 липня: що заборонено робити на мучеників Бориса і Гліба

15:07

Раян Рейнолдс нарешті розсекретив ім'я четвертої дитини

15:05

Україна веде діалог з Молдовою про можливість повернення ухилянтів: що відомо

14:55

РФ вдарила дроном по дитячому будинку на Дніпропетровщині: поранено трьох дітейФото

14:49

Переворот у РФ і терор: пропагандист Микита Міхалков видав нову порцію марення

Реклама
14:44

Коли повернеться нестерпна спека +37 градусів: синоптикиня назвала дату

14:30

Гороскоп на завтра 24 липня: Тельцям - несподіваний виклик, Дівам - величезна удача

13:55

РФ хоче ліквідувати плацдарм: полковник назвав імовірний напрямок штурму

13:45

Чого чекати Україні від Гарріс, якщо вона виграє вибори: названі всі нюанси

13:31

Навіть говорити про неї не захотіла: від Насті Каменських відреклася хрещена мама - причина

12:59

Число зростає: скільки українців готові відмовитися від територій для миру - КМІС

12:54

Що означає слово "літепло": мало хто знає справжню відповідьВідео

12:53

День Почаївської ікони Божої Матері: що заборонено робити 23 липня

12:46

ЗСУ збили російський Су-25 на сході: опубліковано відео точного ударуВідео

11:55

Блищатиме як нова: як очистити чавунну сковороду від товстого шару нагаруВідео

11:55

Дрони атакували особливу частину ГРУ: у Мережі розкрили деталі удару по цілях у Криму

11:37

В Україні частково скасували відключення світла у 10 областях: графіки 23 липня зміняться

11:28

Не стримати сліз: Інна Мірошниченко розкрила потаємну мрію прийомної донькиВідео

11:21

Сьогодні Рада продовжить мобілізацію та воєнний стан в Україні

11:07

Гороскоп на серпень 2024: Дівам - зрада, Стрільцям - можливість

10:57

У РФ скаржаться на приліт по порту "Кавказ": дрони атакували поромне судно

10:46

РФ готує новий штурм на Харківщині: у ЗСУ назвали ймовірний напрямок удару

10:43

РФ змінює тактику застосування БПЛА у ході атак: Жданов назвав головну небезпекуВідео

10:36

Гороскоп Таро на серпень 2024: Терезам - прибуток, Скорпіонам - відпустка, Стрільцям - перспективиВідео

10:34

Китайський гороскоп на завтра 24 липня: Собакам - розчарування, Щурі - займіться спортом

Реклама
10:08

Популярний український співак пішов до ЗСУ добровольцем

09:49

Дозвіл на удари по території РФ: в Польщі зробили важливу заяву

09:45

РФ вгатила по критичній інфраструктурі Сумщини: що відомо про нічний удар по Україні

09:43

Новий церковний календар на серпень 2024 року: дати всіх свят

09:28

Кейт Міддлтон повідомила радісну новину - що сталося

09:16

Сонце "відключить" світло і зв'язок на Землі: що сталосяВідео

08:47

"Скатертину нагадала з СРСР": Ольгу Сумську зацькували в мережі за патріотичне вбрання

08:39

Може "перекрити кисень" Україні: Жданов назвав 2 сценарії у разі перемоги ТрампаВідео

08:00

Чому проблеми Путіна з танками не зупинять війнуПогляд

07:51

Коли демократи оголосять свого кандидата в президенти США: названо терміни

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти