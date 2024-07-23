Відомий український співак потрапив у ДТП - деталі

Популярний український співак Фагот розповів, що кілька років тому він потрапив у ДТП, а всьому виною була погана погода.
У програмі "Тур зірками" артист зазначив, що він їхав на весілля до друга, але в'їхав у бампер чужої машини.
"Кілька років тому їхав на весілля до товариша в Харків на мотоциклі, потрапив у нереальну зливу в Полтаві. Ти виїжджаєш із Києва - +30, однаково вдягнув усю амуніцію, в'їжджаєш у Полтаву і все, починається... Хмара висить чорна, дощ, аж боляче. Я просто сів на мотоцикл, уся нога була в крові, шрам залишився. Друг потім розлучився з тією дівчиною, це була помилка. Сама погода мені казала "не їдь", але все ж таки друг. Я поки доїхав із Полтави до Харкова, я весь висох, це було фейкове весілля", - поділився Фагот.
Дивіться відео, в якому Фагот розповів про ДТП:
Хто такий Фагот?
Олег Ігорович Михайлюта, відомий як Фагот (27 березня 1974 року, Харків) - український співак, який разом з Олександром "Фоззі" Сидоренком є вокалістом і основними авторами музики легендарного хіп-хоп-гурту "Танок на майдані Конго" (ТНМК), повідомляє "Вікіпедія".
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