Відомий український співак потрапив у ДТП - деталі

Фагот поділився, як він одного разу потрапив в аварію через погану погоду.

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Фагот пережив ДТП / колаж: Главред, фото: instagram.com/fahot/

Популярний український співак Фагот розповів, що кілька років тому він потрапив у ДТП, а всьому виною була погана погода.

У програмі "Тур зірками" артист зазначив, що він їхав на весілля до друга, але в'їхав у бампер чужої машини.

"Кілька років тому їхав на весілля до товариша в Харків на мотоциклі, потрапив у нереальну зливу в Полтаві. Ти виїжджаєш із Києва - +30, однаково вдягнув усю амуніцію, в'їжджаєш у Полтаву і все, починається... Хмара висить чорна, дощ, аж боляче. Я просто сів на мотоцикл, уся нога була в крові, шрам залишився. Друг потім розлучився з тією дівчиною, це була помилка. Сама погода мені казала "не їдь", але все ж таки друг. Я поки доїхав із Полтави до Харкова, я весь висох, це було фейкове весілля", - поділився Фагот.

Дивіться відео, в якому Фагот розповів про ДТП:

Хто такий Фагот? Олег Ігорович Михайлюта, відомий як Фагот (27 березня 1974 року, Харків) - український співак, який разом з Олександром "Фоззі" Сидоренком є вокалістом і основними авторами музики легендарного хіп-хоп-гурту "Танок на майдані Конго" (ТНМК), повідомляє "Вікіпедія".

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