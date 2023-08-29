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Армія РФ не здатна на масштабні дії восени і взимку – Яковенко

Альона Вороніна
29 серпня 2023, 03:30
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Мобілізація в РФ потрібна Путіну не для захоплення нових територій, а для "перекривання дірок" в особовому складі через великі втрати.
Владимир Путин, российские военные, Игорь Яковенкон
Армія РФ не здатна на масштабні дії восени і взимку, зазначає Яковенко/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook

Жодних масштабних дій на фронті з боку російської окупаційної армії восени і взимку не буде. Причина у тому, що нинішній потенціал армії країни-агресорки РФ достатній лише для того, щоб вести оборонну війну, тобто захищати ті території, які загарбники встигли окупувати.

Зараз в окупантів немає потенціалу для захоплення нових територій. Про це розповів російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко в інтерв'ю Главреду.

"Потенціалу на те, щоб захоплювати нові території, у путінської окупаційної армії немає. Тому ця війна триватиме, але приблизно в тому ж дусі, що і зараз", – зазначив він.

При цьому Яковенко звернув увагу, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібна нова мобілізація в Росії, але не для того, щоб захоплювати нові українські території, а щоб "закрити дірки" в армії РФ через втрати.

"Для того, щоб її (війну – ред.) продовжувати, необхідна мобілізація, тому що на фронті люди гинуть і на сьогоднішній момент кількість втрат у російської окупаційної армії досить велика. І для того, щоб просто продовжувати цю війну, необхідно поповнювати склад цієї окупаційної армії. Якраз для цього і буде проводитися мобілізація", – зазначив російський опозиціонер.

Дивіться інтерв'ю Ігоря Яковенка Главреду про мобілізацію в Росії:

Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, у Зеленського розкрили несподіваний сценарій закінчення війни. Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що вся внутрішня легітимність диктатора Путіна будується на переконанні російських еліт в тому, що він "ще не програв війну". Чим більше Росія буде втрачати окупованих територій, тим швидше відбудеться падіння підтримки режиму.

У ГУР розкрили деталі ударів на півдні. Учасники Руху опору в координації з ГУР здійснили дорозвідку та знищення низки ворожих об'єктів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Комбат ЗСУ Сергій Жеребило розповів, як окупантів вибивають на Донбасі. Він зазначив, що росіяни, як показали Старомайорське і Урожайне, просто кидають все і тікають, коли їх затискають. Жеребило наголосив, що для перемоги найголовнішим завжди була і залишається мотивація, а мотивація українських військових колосальна.

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війна в Україні російські військові вторгнення Росії російські війська Ігор Яковенко
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