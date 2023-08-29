Армія РФ не здатна на масштабні дії восени і взимку – Яковенко

Мобілізація в РФ потрібна Путіну не для захоплення нових територій, а для "перекривання дірок" в особовому складі через великі втрати.

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Армія РФ не здатна на масштабні дії восени і взимку, зазначає Яковенко/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook

Жодних масштабних дій на фронті з боку російської окупаційної армії восени і взимку не буде. Причина у тому, що нинішній потенціал армії країни-агресорки РФ достатній лише для того, щоб вести оборонну війну, тобто захищати ті території, які загарбники встигли окупувати.

Зараз в окупантів немає потенціалу для захоплення нових територій. Про це розповів російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко в інтерв'ю Главреду.

"Потенціалу на те, щоб захоплювати нові території, у путінської окупаційної армії немає. Тому ця війна триватиме, але приблизно в тому ж дусі, що і зараз", – зазначив він.

При цьому Яковенко звернув увагу, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібна нова мобілізація в Росії, але не для того, щоб захоплювати нові українські території, а щоб "закрити дірки" в армії РФ через втрати.

"Для того, щоб її (війну – ред.) продовжувати, необхідна мобілізація, тому що на фронті люди гинуть і на сьогоднішній момент кількість втрат у російської окупаційної армії досить велика. І для того, щоб просто продовжувати цю війну, необхідно поповнювати склад цієї окупаційної армії. Якраз для цього і буде проводитися мобілізація", – зазначив російський опозиціонер.

Дивіться інтерв'ю Ігоря Яковенка Главреду про мобілізацію в Росії:

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Війна в Україні

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