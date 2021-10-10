Антона Полякова могли отруїти метадоном: Москаль розповів важливий нюанс смерті депутата

Геннадій Москаль / УНІАН

Ексголова Закарпатської та Луганської облдержадміністрацій, а також ексзаступник глави МВС України Геннадій Москаль заявив, що народного депутата Антона Полякова могли отруїти метадоном.

"Метадон, виявлений у крові, є дуже важливим поворотом. Я з наркоманією коли починав в МВС боротися, ще не було законів про замісну терапію: ніхто не знав, що це може бути. Метадон - аналог морфіну, тільки морфін виробляється з опіатів маку, а метадон - робиться синтетично. І застосовується в медикаментозних дозах - і в лікувальних цілях", - заявив Москаль, передають Вести.

Він підкреслив, що метадон несумісний з алкоголем.

"Тільки якби Антон Поляков був самогубцем, він би його прийняв, запивши спиртним. Лікарі відразу попереджають пацієнтів: не дай Бог, випити після прийому метадону. Моментально піде удар по серцево-судинній системі, можливі інфаркт, інсульт, аж до зупинки серця. Причому все це - моментально", - додав Москаль.

Москаль також зазначив, що за роки служби в МВС він придбав здатність бачити з поведінки людини, його зіниць, моторики дрібних рухів, вживає він наркотики.

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"Спеціально подивився два останні ефіри з Антоном Поляковим: повірте мені, він не вживав наркотики. Я по зіницях дивився, і не тільки. А значить, маємо версію з отруєнням. Адже що таке метадон фізично - таблетки. Їх можна подрібнити і засипати в алкоголь - вони в ньому розчиняться. Горілка, коньяк, ром, віскі - все міцні напої його легко розчинять. І прийняття цієї суміші всередину веде до клінічної смерті. Тому версію з тим, що молодому хлопцю 33 років хтось підсипав метадон в алкоголь я вважаю найбільш вірогідною", - резюмував Москаль.

Смерть нардепа Антона Полякова

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".

Пізніше в поліції прокоментували інформацію, що з'явилася, про результати токсикологічної експертизи крові померлого нардепа Антона Полякова.

Правоохоронці підкреслили, що поки не мають даних про те, що в крові Полякова виявили алкоголь і метадон.