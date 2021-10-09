У крові померлого Полякова знайшли сліди алкоголю і метадону - нардеп від СН

Антон Поляков / УНІАН

Народний депутат від Партії Слуга народу Галина Янченко розповіла про результати експертизи після смерті нардепа Антона Полякова.

У крові померлого були виявлені сліди алкоголю і метадону, написала вона в Facebook.

За словами нардепа, про це свідчать результати токсикологічної експертизи.

"Смерть Антона Полякова настала в результаті реакції алкоголю і метадону. За моєю інформацією, це показала токсикологія", - підкреслила Янченко.

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

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Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".

Що таке метадон

Метадон часто вважають більш дешевим замінником героїну, звикання він може викликати після першого вживання.

Він розроблявся спочатку для застосування в медицині, для лікування героїнової залежності, метадон також формує залежність, не менш серйозну, ніж героїнова. Це синтетичний наркотик опіоїдної групи.

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Після прийому метадон впливає на мозкові рецептори, подібно героїну або алкоголю. Однак дія метадону триває до трьох днів, оскільки він тривалий час залишається в тканинах організму.

Дуже небезпечна передозування метадоном, яка дуже часто призводить до набряку легенів, зупинки серця і смерті.