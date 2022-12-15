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ЗСУ готують "котел": у CIT назвали напрямок і терміни нового контрнаступу

15 грудня 2022, 22:35
Дії українських військових спрямовані на те, щоб зруйнувати поставки і структуру командування окупантів.
ВСУ, війна, українські військові
ЗСУ можуть перейти в новий контрнаступ, не виключив Кирило Михайлов / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Дії ЗСУ в Мелітополі Запорізької області нагадують підготовку поля бою, схожу на ту, яка проходила в Херсоні і його околицях до деокупації міста, заявив аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

Дії українських військових спрямовані на те, щоб зруйнувати постачання і структуру командування окупантів, що має полегшити дії сухопутних сил, якщо вони підуть у наступ, підкреслив він в інтерв'ю Радіо НВ.

Аналітик вважає, що поряд з лінією Сватове-Кремінна, Запорізький напрямок — один з двох очевидних напрямків, де українські сили можуть розвивати наступ.

Він припускає, що фронт на запорізькому напрямку обладнаний окупантами фортифікаційними спорудами тільки на якихось стратегічних напрямках. Наприклад, місто Мелітополь, що відповідно дає можливість українським мобільним механізованим силам обходити і створювати так звані котли, оточувати росіян, або змушувати їх відходити.

Михайлов додав, що для розвитку наступу на запорізькому напрямку необхідно дочекатися, коли замерзне грунт, що сприятиме руху колісної техніки, що поставляється Україні західними партнерами, і вантажівок, що підвозять паливо і боєприпаси, без яких неможливі ніякі глибокі наступальні дії.

Раніше повідомлялося, що в захопленому російськими окупантами Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух, після чого російські окупанти закрили виїзди з міста.

Про нову "бавовну" в Мелітополі розповів мер міста Іван Федоров.

За його даними, близько 14:00 в самому центрі міста - в районі шахової школи пролунав гучний вибух.

"Місцеві жителі повідомили про автоматні черги і засвідчили тіло, накрите чорною плівкою. Чекаємо подробиць хто виявився 200-м", - додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК С-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Читайте більше:

новини Мелітополя війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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