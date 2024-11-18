Аеродроми РФ в небезпеці: Світан припустив, куди ЗСУ цілитимуть ракетами Заходу

Україна, найімовірніше, почне працювати над тим, щоб знищувати якомога більше тактичної авіації ворога.

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В України є запас ракет для атаки на об'єкти в Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, СтратКом ЗСУ

Що сказав Світан:

Україні буде достатньо 3-4 ракет для ураження цілей на аеродромах РФ

ЗСУ необхідні ракети AGM-158 JASSM та Taurus

Після появи у ЗМІ інформації, що адміністрація президента Джо Байдена надала Україні дозвіл на удари американським озброєнням по країні-агресору Росії деякі офіційні особи із інших країн вже підтвердили її, хоча у Білому домі все ще не вийшли із заявою.

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан 24 каналу розповів, які перспективи чекають ЗСУ з таким важливим рішенням та які об'єкти РФ постраждають найбільше.

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За його прогнозом, перш за все українські військові зосереджуватимуть фокус своєї уваги на знищенні тактичної авіації противника. Всього 3-4 ракети зможуть щонайменше пошкодити усю авіаційну техніку РФ, залетівши на аеродром.

"Головне питання, на яку відстань дозволять бити ракетами, адже поки що дозвіл, ймовірно, є на роботу лише по Курській області", - наголосив він.

Світан зауважив, що для найбільш ефективної роботи ЗСУ потрібні ракети дальністю 500 кілометрів. Це, наприклад, AGM-158 JASSM, Taurus, Storm Shadow і Scalp.

Taurus / Інфографіка: Главред

Удари ЗСУ по аеродромах Росії - що відомо

Нагадаємо, що російські загарбники значно знизили активність авіації на Сході України у зв'язку з високими втратами після знищення українськими силами великої кількості ворожих винищувачів Су-34.

Як писав раніше Главред, в цілому російська авіація через потужні удари ЗСУ перебуває в кризовому становищі. Зокрема українським силам вдалося уразити аеродроми "Морозовськ", "Липецьк", "Халіно", "Борисоглібськ", "Балтимор" під Воронежем та "Саваслейка".

Напередодні військовий аналітик Олексій Гетьман пояснив, що саме точкові удари, особливо по ворожих аеродромах, зможуть переломити ситуацію на полі бою.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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