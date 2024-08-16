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Реквієм по російській авіації: ЗСУ серйозно взялися за аеродроми РФ - експерт

Даяна Швець
16 серпня 2024, 13:30
136
За два тижні Сили оборони України завдали ударів по шести аеродромах РФ, наші сили методично зменшують можливості російської авіації.
Реквієм по російській авіації: ЗСУ серйозно взялися за аеродроми РФ - експерт
Україна завдає серйозного ураження авіації РФ / Коллаж Минобороны РФ, Фото DVIDSHUB Flickr

Російська авіація через потужні удари ЗСУ перебуває в кризовому становищі. Деталями в ефірі телеканалу FREEДОМ поділився керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Необхідно зазначити, що фактично за два тижні Україна завдала ударів по шести аеродромах на території Росії. Це аеродром "Морозовськ", це "Липецьк", це "Халіно", це "Борисоглібськ", це "Балтимор" під Воронежем та "Саваслейка". Тобто можна відзначити, що Україна досить серйозно взялася зараз якраз саме за аеродроми, оскільки на одних аеродромах базуються переважно носії керованих авіабомб, такі літаки як Су-34 зокрема, наприклад, "Липецьк" та "Морозовськ", й там знищувалися склади з авіабомбами. У "Саваслейці" дійсно перебуває МіГ-31К, там є військово-транспортна авіація та є склади, зокрема з ракетами "Кинджал", — сказав він.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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Метою України є не лише враження місць стоянок літаків, але й удари по розташуванню ракет та авіабомб. В РФ сьогодні є серйозні проблеми з захистом своїх складів.

"Авіабомби, ракети, паливно-мастильні матеріали, все, що розташовано на складах, інфраструктурні об’єкти аеродрому ти нікуди не перевезеш. І, відповідно, по них зараз прицільно завдають ударів українські сили для того, щоб виводити з ладу або летовища як такі, й для того, щоб робити їх неможливими для використання для противника, або завдають удари по складах, де зберігаються саме боєприпаси, снаряди й засоби авіаційного ураження, які використовує Росія. У "Саваслейці", зокрема, є пошкодження. Уже є супутникові знімки, зараз вони верифікуються. Там була пожежа, є знищені складські приміщення якраз біля аеродрому", — сказав він.

Що відомо про аеродром "Саваслейка" в РФ?

Саваслейка - це авіабаза в Нижньогородській області, на якій дислоковано філію 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ. Відомо, що із кінця 2021 на аеродромі базується сформований у тому ж році полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", які зараз росіяни застосовують проти України, пише Вікіпедія.

Експерт підтверджує здогадки ЗМІ, що на цьому аеродромі на складах могли бути знищені ракети "Кинджал".

Реквієм по російській авіації: ЗСУ серйозно взялися за аеродроми РФ - експерт
Характеристика ракет "Кинджал"/ Инфографика: Главред

"Якщо ми позбавили запасу Росії на 2-3 місяці, наприклад, а там не менше ракет повинно було б перебувати, відповідно, це вже досить-таки успішний результат. Тому зараз триває комплексна робота для того, щоб зменшити можливості російської авіації. І ця робота ведеться й українськими засобами ППО, й ударами безпосередньо по російських аеродромах", — сказав Мусієнко.

За прогнозами експерта, російську авіацію чекають непрості часи.

"Адже вони змушені шукати нові аеродроми, додаткові можливості. А досить багато чого прив’язано саме до існуючої аеродромної мережі, тому що звідти здійснюються вильоти, маршрути, пілоти вже, які навчилися, які якраз звикли до того, щоб здійснювати вильоти саме з цих аеродромів. Якщо їх перебазувати, можливі помилки, як було в Моздоку, коли недосвідчений екіпаж фактично заходив на посадку, й борт упав у горах, тому що вони не знали про ландшафт місцевості, вони там не літали. Це все тягне за собою досить серйозний ланцюжок, й поки Україна чекає, що Захід дасть нам право бити, зокрема ATACMS по території Росії, ніхто не сидить склавши руки й завдає ударів. За липень Україна вже перевершила Росію в так званих дипстрайках, в ударах по її території. Майже на 100 дронів більше Україна запустила, ніж Росія. Тому тут прогрес очевидний", — наголосив Мусієнко.

Що відомо про аеродром РФ "Моздок"?

"Моздок" — військовий аеродром авіації ПС РФ. Розташований на північному заході від міста Моздок (Північна Осетія), де базується окремий 485-й окремий вертолітний полк, повідомляє Вікіпедія.

Удари по Росії - останні новини

Як відомо, Генштаб опублікував дивовижні подробиці ударів по РФ. Атака відбулась у ніч на 14 серпня. Тоді були атаковані аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській області РФ. Там удари були нанесені по військових летовищах "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор".

Своєю чергою у Defense Express оцінили наслідки потужної атаки дронів по аеродрому "Саваслейка".

Внаслідок атаки безпілотників виникла потужної пожежі у районі пункту з паливно-мастильними матеріалами для цього летовища.

Також під час атаки не було зафіксовано роботи потужних засобів ППО. Існує припущення, що на цьому летовищі за всю протиповітряну оборону "відбивалися ЗУ-23−2, з огляду на звук - великокаліберні кулемети та стрілецьке озброєння".

Відтепер вильоти Міг-31К можуть бути ускладнені.

Навіть знищення самого авіаційного палива - керосину Т-6, яким заправляють МіГ-31К, буде для Сил оборони успіхом, вважають експерти.

Керосин Т06 - спеціальне термостабільне паливо, яке призначене для виконання надзвукових польотів на високій висоті. Без цього запуск "Кинджалів" з бортів неможливий.

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