"Абсолютно в будь-якій точці ми можемо дістати противника": Буданов пригрозив окупантам в Криму

Є багато шляхів звільнення Криму. Але без участі ЗСУ та бойових дій це неможливо, каже керівник ГУР Кирило Буданов.

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Буданов пригрозив ворогам у Криму "бавовною" / колаж Главред, фото УНІАН

За словами керівника ГУР генерала Буданова, тим громадянам і росіянам, які причетні до злочинів окупаційної влади, краще виїхати з півострова Крим. Про це він розповів в інтерв'ю порталу "Радіо Свобода".

За його словами, ЗСУ тепер можуть дістати військовослужбовців агресорської армії в будь-якій точці окупованого Криму.

"Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на даний момент. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо дістати противника", - сказав Буданов.

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Крім того, генерал зазначив, що тим жителям Криму і росіянам, які причетні до злочинів путінського режиму, краще заздалегідь покинути півострів.

"А тим, хто чекає треба готуватися і робити все для допомоги насамперед розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов", – зазначив він.

Керівник ГУР вважає, що допомога кримчан допоможе звільнити Крим від російських окупантів якнайшвидше і з найменшими жертвами.

Ситуація в Криму

Раніше повідомлялося про те, що у Криму підірвано ракетний комплекс і РЛС окупантів РФ. Всього на мисі Тарханкут прогриміло 7 вибухів, на місці "бавовни" помічені військові літаки РФ.

Нагадаємо, боєць УДА зробив прогноз: Крим звільнятиметься через війну, а РФ розвалиться. Країна-агресор Російська Федерація у своєму нинішньому форматі довго не проіснує, вважає заступник командира батальйону "Арей" Уда Сергій Жеребило.

Раніше в ОК "Півден"ь відреагували на вибухи в Криму та Новоросійську. Наталія Гуменюк не виключає, що нічні події в Новоросійську - це провокація країни-агресора Росії.

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