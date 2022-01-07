80 гривень за квадратний метр: жителі Дніпра не "вивозять" божевільні суми в платіжках

Жителям Дніпра надіслали квитанції з божевільними сумами / скріншот з відео

Жителям Дніпра у платіжках за тепло нарахували суми найбільші по місту і одні з найбільших в Україні. Такий тариф на тепло випав на частку чотирьох двоповерхівок обласного центру.

Жителів шокували квитанції, які не покриває навіть субсидія, пише "ТСН".

У чотирьох двоповерхових будинках з листопада тариф на опалення – 80 гривень за квадратний метр.

"Якщо було 40 грн за метр, то тепер 80, і це просто нереальна сума, щоб все платити", - сказала Інна Самедова, мешканка міста.

Про нову ціну на опалення мешканці дізналися з платіжок за листопад. Допомогти тут могла б субсидія, однак такий тариф вона не покриває.

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Про високий тариф не попереджали, а от, що наступного року опалення взагалі вимкнуть, писали в оголошеннях. Міська влада вимагає, щоб жителі перейшли на автономку.

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Люди ж налаштовані рішуче. Платити великі суми в платіжках не збираються. Домагатимуться зустрічі з міською та обласною владою. Якщо це не дасть результату, кажуть, перекриватимуть дорогу.

Раніше повідомлялося, що Україні з 1 січня вартість доставки газу абонентам зросла у ряду постачальників. Через зростання тарифів деяким українцям доведеться щомісяця віддавати на 500 гривень більше.

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