80 гривень за квадратний метр: жителі Дніпра не "вивозять" божевільні суми в платіжках

Платіжки за опалення шокували людей.
Жителям Дніпра у платіжках за тепло нарахували суми найбільші по місту і одні з найбільших в Україні. Такий тариф на тепло випав на частку чотирьох двоповерхівок обласного центру.
Жителів шокували квитанції, які не покриває навіть субсидія, пише "ТСН".
У чотирьох двоповерхових будинках з листопада тариф на опалення – 80 гривень за квадратний метр.
"Якщо було 40 грн за метр, то тепер 80, і це просто нереальна сума, щоб все платити", - сказала Інна Самедова, мешканка міста.
Про нову ціну на опалення мешканці дізналися з платіжок за листопад. Допомогти тут могла б субсидія, однак такий тариф вона не покриває.
Про високий тариф не попереджали, а от, що наступного року опалення взагалі вимкнуть, писали в оголошеннях. Міська влада вимагає, щоб жителі перейшли на автономку.
читайте такожТарифи на електроенергію злетять: українцям назвали терміни різкого подорожчанняТариф дійсно максимальний, тому що опалювати ці двоповерхівки дорого, пояснюють в компанії. Жителям будинків радять не зволікати і встановлювати автономне опалення
Люди ж налаштовані рішуче. Платити великі суми в платіжках не збираються. Домагатимуться зустрічі з міською та обласною владою. Якщо це не дасть результату, кажуть, перекриватимуть дорогу.
Раніше повідомлялося, що Україні з 1 січня вартість доставки газу абонентам зросла у ряду постачальників. Через зростання тарифів деяким українцям доведеться щомісяця віддавати на 500 гривень більше.
Читайте також:
- В Україні підвищили тарифи на воду: скільки платитимемо у 2022 році
- ЖКГ-тарифи йдуть на рекорд: в Україні різко подорожчає Комуналка
- Нова пошта змінила умови доставки: що потрібно знати про нові тарифи