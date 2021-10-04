500 гривень надбавки до пенсії: українцям пообіцяли додаткові виплати

Пенсіонерам пообіцяли додаткові виплати / УНІАН

В Україні пенсіонери почали отримувати додаткові грошові виплати.

Українці у віці старше 80 років отримують додаткові виплати в сумі 500 гривень, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Facebook.

Він уточнив, що пенсіонери 75-80 років з 1 жовтня отримають щомісячну доплату до пенсії в розмірі 400 гривень. Підвищення стосується близько мільйона літніх людей.

Крім того, з 1 жовтня 2022 року заплановано підвищення виплат пенсіонерам від 70 до 75 років.

Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

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Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.