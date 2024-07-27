2024 рік стає критичним для РФ: які труднощі у ворога - Коваленко

На складах РФ стрімко закінчуються запаси військової техніки, яку можна відновити для ведення наступальних боїв, каже Коваленко.

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Коваленко вважає, що 2024 рік стає критичним для РФ / колаж: Главред, фото: Facebook Олександр Коваленко, ua.depositphotos.com

Армія РФ концентрує наступ на Покровському напрямку на Донеччині та продовжує активні дії на інших ділянках, намагаючись захопити якомога більше територій, доки в неї є на це сили та засоби. Вікно можливостей у збройних сил Росії закривається. Про розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"На Покровському напрямку сконцентровані сили та засоби групи військ "Центр". Спочатку там була група військ "Південь", але її посилили ще й підрозділами загальновійськової армії. Потенціал наступальний в армії РФ є. Хоча він ґрунтується на резервах", — сказав він.

За його словами, армії РФ стає складніше компенсувати втрати.

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"Резервний потенціал не нескінченний, але завдання стоїть перед російськими військами — за всяку ціну захопити якомога більше територій. Тобто вони розуміють, що для них закривається вікно можливостей, обумовлене тим, що 2024 рік стає критичним для Росії в питаннях компенсації втрат", — підкреслив експерт.

Він також зауважив, що на складах РФ стрімко закінчуються запаси військової техніки, яку можна відновити для ведення наступальних боїв.

"Відбувається процес спустошення складів і центрів зберігання, техніки поступово стає дедалі менше і менше для відновлення і компенсації. І 2024 рік — це критична позначка в питаннях відновлення старої радянської техніки", — підсумував Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються чинити тиск на угруповання Сил оборони України по всьому фронту, щоб не допустити перехоплення ними ініціативи на полі бою. Ворог, імовірно, вважає, що не зможе добитися швидких результатів у районі Авдіївки.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на Покровському напрямку в Донецькій області є надзвичайно складною для ЗСУ, оскільки він є центром російських атак.

У міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російські окупанти, ймовірно, взяли тактичну паузу в районі Часового Яру, проводячи зондувальні атаки та розвідку. Найгарячішим напрямком є ділянка Авдіївка - Покровськ.

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