УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Мобілізація, удари по Росії та 25 Patriot: головне з пресконференції Зеленського

Яна Ставська
15 липня 2024, 15:41оновлено 15 липня, 16:26
169
Зеленський вже у Києві. Глава держави спілкувався з журналістами про російський наступ, ситуацію на передовій, західну допомогу і мобілізацію.
Мобілізація, удари по Росії та 25 Patriot: головне з пресконференції Зеленського
Зеленський повернувся до Києва / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, пресслужба Армії США, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Для захисту повітряного простору України потрібно 25 ЗРК Patriot, висловився президент Володимир Зеленський у понеділок на пресконференції у Києві.

Про це та інше — читайте нижче на Главреді.

відео дня

25 ЗРК Patriot для неба України

За словами Зеленського, 25 комплексів ЗРК Patriot буде достатньо, щоб повністю закрити небо від російських атак.

"З точки зору структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем (ЗРК Patriot). Це повністю закрити небо України", — сказав він.

До слова, раніше Зеленський наголошував, що для захисту від атак тільки Харкова необхідно до 7-8 Patriot.

Мобілізація, удари по Росії та 25 Patriot: головне з пресконференції Зеленського
Patriot - основні характеристики / Главред

Про удари вглиб Росії

Україна працює не тільки над розробкою далекобійних БПЛА, а й інших засобів ураження — щоб уможливити потужні удари вглиб РФ.

"Окрім БПЛА, займаємося й іншими системами, які дозволять бути більш далекобійними", — відповів глава держави.

При цьому він наголосив, що "збереження нашої енергетики частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючим енергетичним об'єктам РФ".

Мобілізація в Україні

На думку Зеленського, мобілізація в Україні "іде за планом" — майданчиків для тренувань уже недостатньо.

"Військові кажуть, що все йде за їхнім планом. Щодо стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так", — зазначив Зеленський.

Розширення тренувальних баз є одним із пунктів двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки з Польщею.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Результати наступу РФ на Харківщину

Президент наголосив, що наступ окупантів у Харківській області "провалився", росіян зупинили.

"Їхній наступ провалився. Визнають всі експерти — наступ Росії на Харків провалився. Я б сказав, що був зупинений нашими воїнами й відповідною зброєю. Все ж таки будемо цінити високо службу наших хлопців", — наголосив Зеленський.

F-16 все ще недостатньо

Кількості тих F-16, які Захід передає Україні, все ще недостатньо, щоб боротися з російською бойовою авіацією.

Деякі літаки Україна отримає влітку, інші — в кінці року

"Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцнять нас, але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо", — зауважив глава держави.

Мобілізація, удари по Росії та 25 Patriot: головне з пресконференції Зеленського
F-16 - основні характеристики / Інфографіка: Главред

"14 бригад без зброї". Зеленський пояснив свої слова

Президент пояснив, що ті 14 бригад, які не були належно забезпечені західним озброєнням, не є наступальним ресурсом, а формувалися виключно під потреби ротації війська.

"Таке було завдання від мене: нам потрібні були ротації, щоб у хлопців був відпочинок. Потрібен був резерв… дивилися, яка кількість бригад повинна бути", — наголосив глава держави.

Водночас Зеленський також підкреслив, що західна зброя вже почала потроху надходити, зокрема артилерія.

"Але до позитивного результату ще довго", — сказав він.

Зеленський про Сирського

На запитання журналістів, чи не вважає Зеленський відповідальним Сирського за прорив росіян на Харківському напрямку, той відповів, що ні.

Прорив росіян Зеленський повʼязав зі зволіканням США затверджувати законопроєкт про багатомільярдну військову допомогу.

"Зупинили? Молодці. Не дали окупувати Харків? Молодці. А потім з деталями будемо розбиратися, коли у нас буде пауза", — відповів президент.

Росія вже бʼє по газосховищах, "туди часто прилітає"

Зеленський додав, що однією з цілей ворога під час масованих атак РФ є нафтові сховища. І Польща, на думку президента, могла би допомогти у збитті ракет, які рухаються у бік вказаних обʼєктів.

"Бо якщо ми не захистимо наше газосховище, то ці країни в опалювальний сезон залишаться без газу. Найближчі наші сусіди", — пояснив він.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський війна Росії та України ЗРК Patriot
Реклама

Головне за день

Не буде газу: Зеленський - про те, чому Польща зобов'язана збивати ракети над Україною

Не буде газу: Зеленський - про те, чому Польща зобов'язана збивати ракети над Україною

17:10 Україна
Безуглу зняли з посади в комітеті з нацбезпеки: депутат видала заяву

Безуглу зняли з посади в комітеті з нацбезпеки: депутат видала заяву

16:35 Україна
Зеленський назвав терміни підготовки другого Саміту миру і заговорив про участь РФ

Зеленський назвав терміни підготовки другого Саміту миру і заговорив про участь РФ

15:50 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Помилку на картинці за 6 секунд знайде лише геній: складна загадка на уважність 5117

Помилку на картинці за 6 секунд знайде лише геній: складна загадка на уважність

Діана Гурцкая стала невпізнанною після смерті чоловіка 4534

Діана Гурцкая стала невпізнанною після смерті чоловіка

Україну накриє нова порція африканської спеки: синоптик сказав, коли чекати похолодання 4160

Україну накриє нова порція африканської спеки: синоптик сказав, коли чекати похолодання

Коли один постріл змінює світову історію 2229

Коли один постріл змінює світову історію

Останні новини

17:10

Не буде газу: Зеленський - про те, чому Польща зобов'язана збивати ракети над Україною

17:04

Про наступ не йшлося: Зеленський пояснив слова про "14 бригад без зброї"

16:40

Не залишиться молодості та краси: кому не можна вмиватися 16 липня - прикмети

16:35

Безуглу зняли з посади в комітеті з нацбезпеки: депутат видала заяву

16:28

Смерть Шеннен Доерті: у Мережі з'явилося останнє прижиттєве фото акторки

У демократів є час зняти Байдена з перегонів до середини серпня - КраєвУ демократів є час зняти Байдена з перегонів до середини серпня - Краєв
16:08

Як охолодити автомобіль без кондиціонера: лайфхак, який врятує в спеку

15:58

Популярний український шоумен опинився під крапельницею

15:50

Зеленський назвав терміни підготовки другого Саміту миру і заговорив про участь РФ

15:41

"Гай дитячих снів": в Ірпені вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення

Реклама
15:41

Мобілізація, удари по Росії та 25 Patriot: головне з пресконференції Зеленського

15:38

Натякнув на Польщу: Зеленський розповів про проблемних партнерів України

15:28

НАЗК викрила партію Порошенка на виведенні 35 млн грн з держбюджету на власний рахунок – рух "Чесно"

15:27

"Мир лише в Європі": Краєв розповів, чого чекати Україні після саміту НАТО

15:13

Дружина Євгена Кота показала фігуру через 5 днів після пологів

15:03

Чи є загроза для України: Зеленський про ймовірність перемоги Трампа на виборах

14:42

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 липня: Діви - не мовчіть, Рибам - спілкування

14:36

Колір має значення: як вибрати стиглий кавун із солодкою м'якоттю - 5 правилВідео

14:30

Церковне свято 16 липня: що не можна робити у цей день

14:28

Робить ставку на Трампа: з чим можуть бути пов'язані нещодавні вояжі Орбана

14:16

В Україні температура підскочить до +42°: синоптик назвала, де буде найспекотніше

Реклама
13:43

Україна таємно отримала від Німеччини пакет військової допомоги з танками

13:16

Як прибрати подряпини на сонцезахисних окулярах за 10 хвилинВідео

13:15

Українців попередили про жорсткі графіки та максимальні терміни відключень світла

12:38

Гороскоп на завтра 16 липня: На Овнів чекають зміни, Терезам - важливе рішення

12:16

"Позитивна тенденція": в Україні зростає рівень мобілізації - Reuters

12:14

На Одещині застрелили дезертира: військові втекли з частини і йшли в Молдову

12:00

Що чекає на військовозобов'язаних із 17 липня: пояснення юристів

11:56

"Дно давно пробито": путіністку Лоліту зацькували в РФ - що сталося

11:56

У Маріуполі прогриміли вибухи, окупанти підняли в небо авіацію

11:19

Україну накриє нова порція африканської спеки: синоптик сказав, коли чекати похолодання

11:15

Дрони підірвали військову частину: стали відомі деталі удару по цілях РФ у Криму

11:13

Через великі втрати: Сирський направив перевірку в одну з бригад ЗСУ - Генштаб

10:51

Волонтери "Вільні та Вірні" передали допомогу батальйону "Вовки Да Вінчі" та бійцям 59 ОМПБр

10:21

Китайський гороскоп на завтра 16 липня: Драконам - сімейні проблеми, Собакам - критика

10:21

"Ракетних атак РФ дедалі більше": у ФРН заговорили про передачу ЗСУ бойових літаків

10:10

"Я нічого не загубив": зірка "Спіймати Кайдаша" вперше прокоментував розлучення

10:01

Орбан догрався з "мирними" вояжами: в ЄС можуть організувати бойкот - Politico

10:00

Антифейк-лікбез: як розпізнати підробку при купівлі онлайн пресс-релиз

09:52

"Обирає не підтримувати свою країну": співачка Гайтана потрапила у великий скандал

09:19

"Колективний тиск на РФ": в ОП розкрили сценарій примусу Москви до миру

Реклама
09:00

"Іспанський сором": путіністка Анастасія Волочкова ошелешила своїм виглядом

08:58

Ще півтора-два тижні: коли в Україні стане менше відключень світла

08:57

Білявий янгол: який вигляд має чарівний малюк із комедії "Денніс-мучитель" зараз

08:11

ЗСУ контратакували та відкинули росіян на Харківщині: в ISW назвали напрямки

08:08

Путініст Григорій Лепс публічно чіплявся до відомої співачки - деталі

07:46

Байден звернувся до нації після замаху на Трампа: що сказав президент США

07:42

Смерть зірки "Сяйва" Шеллі Дюваль: колишній коханий розкрив подробиці

06:55

У Криму та РФ пролунали вибухи: окупанти поскаржилися на атаку дронів

06:20

Коли один постріл змінює світову історіюПогляд

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти слово за 7 секунд

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти