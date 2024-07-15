Мобілізація, удари по Росії та 25 Patriot: головне з пресконференції Зеленського

Зеленський вже у Києві. Глава держави спілкувався з журналістами про російський наступ, ситуацію на передовій, західну допомогу і мобілізацію.

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Зеленський повернувся до Києва / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, пресслужба Армії США, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Для захисту повітряного простору України потрібно 25 ЗРК Patriot, висловився президент Володимир Зеленський у понеділок на пресконференції у Києві.

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25 ЗРК Patriot для неба України

За словами Зеленського, 25 комплексів ЗРК Patriot буде достатньо, щоб повністю закрити небо від російських атак.

"З точки зору структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем (ЗРК Patriot). Це повністю закрити небо України", — сказав він.

До слова, раніше Зеленський наголошував, що для захисту від атак тільки Харкова необхідно до 7-8 Patriot.

Patriot - основні характеристики / Главред

Про удари вглиб Росії

Україна працює не тільки над розробкою далекобійних БПЛА, а й інших засобів ураження — щоб уможливити потужні удари вглиб РФ.

"Окрім БПЛА, займаємося й іншими системами, які дозволять бути більш далекобійними", — відповів глава держави.

При цьому він наголосив, що "збереження нашої енергетики частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючим енергетичним об'єктам РФ".

Мобілізація в Україні

На думку Зеленського, мобілізація в Україні "іде за планом" — майданчиків для тренувань уже недостатньо.

"Військові кажуть, що все йде за їхнім планом. Щодо стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так", — зазначив Зеленський.

Розширення тренувальних баз є одним із пунктів двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки з Польщею.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Результати наступу РФ на Харківщину

Президент наголосив, що наступ окупантів у Харківській області "провалився", росіян зупинили.

"Їхній наступ провалився. Визнають всі експерти — наступ Росії на Харків провалився. Я б сказав, що був зупинений нашими воїнами й відповідною зброєю. Все ж таки будемо цінити високо службу наших хлопців", — наголосив Зеленський.

F-16 все ще недостатньо

Кількості тих F-16, які Захід передає Україні, все ще недостатньо, щоб боротися з російською бойовою авіацією.

Деякі літаки Україна отримає влітку, інші — в кінці року

"Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцнять нас, але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо", — зауважив глава держави.

F-16 - основні характеристики / Інфографіка: Главред

"14 бригад без зброї". Зеленський пояснив свої слова

Президент пояснив, що ті 14 бригад, які не були належно забезпечені західним озброєнням, не є наступальним ресурсом, а формувалися виключно під потреби ротації війська.

"Таке було завдання від мене: нам потрібні були ротації, щоб у хлопців був відпочинок. Потрібен був резерв… дивилися, яка кількість бригад повинна бути", — наголосив глава держави.

Водночас Зеленський також підкреслив, що західна зброя вже почала потроху надходити, зокрема артилерія.

"Але до позитивного результату ще довго", — сказав він.

Зеленський про Сирського

На запитання журналістів, чи не вважає Зеленський відповідальним Сирського за прорив росіян на Харківському напрямку, той відповів, що ні.

Прорив росіян Зеленський повʼязав зі зволіканням США затверджувати законопроєкт про багатомільярдну військову допомогу.

"Зупинили? Молодці. Не дали окупувати Харків? Молодці. А потім з деталями будемо розбиратися, коли у нас буде пауза", — відповів президент.

Росія вже бʼє по газосховищах, "туди часто прилітає"

Зеленський додав, що однією з цілей ворога під час масованих атак РФ є нафтові сховища. І Польща, на думку президента, могла би допомогти у збитті ракет, які рухаються у бік вказаних обʼєктів.

"Бо якщо ми не захистимо наше газосховище, то ці країни в опалювальний сезон залишаться без газу. Найближчі наші сусіди", — пояснив він.

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