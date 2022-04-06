2 наших літаків проти 12 російських: український пілот розповів про важкий бій біля Києва

Український пілот розповів про важкий бій біля Києва / Укроборонпром

Два українські льотчики-винищувачі з 40 бригади тактичної авіації дали бій 12 російським винищувачам.

Пілот Володимир розповів про важкий повітряний бій, який стався вночі 2 березня поблизу Києва. Тоді загинув його друг, льотчик 1-го класу Олександр Брінжала, який посмертно отримав звання Героя України, повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ

Тоді вночі дві українські МіГ-29 вилетіли на перехоплення російських винищувачів. Спочатку пілоти ЗСУ думали, що поблизу всього 4 російських літаки. Але їх несподівано було більше: з різних напрямків почали атакувати 12 ворожих винищувачів.

"Ми думали, їх всього четверо! Але вони одночасно атакували з декількох напрямків 12 літаками! Все відбувалося миттєво! У ближньому бою наші шанси дещо вирівнюються, хоча кількісна і технологічна перевага все ж на їхньому боці", - розповідає льотчик.

Тоді вдалося успішно відбитися від атаки росіян

Українські пілоти знищили 3 ворожих літаки. Однак окупантам вдалося потрапити в винищувач, в якому відлітав Олександр Брінжала. Побратим бачив, як його підбили, і до останнього вірив, що він встиг катапультуватися.

Володимир зазначає, що для росіян всі льотчики були "примарами". Після регулярних програних боїв окупанти вже не наважуються підлітати в зону дії ППО і входити в ближні повітряні бої. Вони цинічно обстрілюють ракетами "повітря-повітря" з далеких відстаней і відразу тікають.

За словами Володимира, не слід вірити, що на війнах немає правил, але росіяни чомусь їх не дотримуються. Один з цинічних випадків стався над Чорнобильською АЕС.

"Понад місяць вони "чергували" над Чорнобильською АЕС. Це підло і низько! Ми не могли їх збити, щоб ця гидота раптом не впала на саркофаг або якийсь уламок його не пошкодив", - говорить Володимир.

читайте також15 разів бомбив мирні міста в Україні: журналіст розповів, як спіймали пілота-окупанта на новітньому літаку8 березня майору Олександру Брінжалу також посмертно присвоїли орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Він був майстерним пілотом з великим досвідом: воював на сході в АТО/ООС, а також навчав молодих курсантів. Побратим Володимир обіцяє, що помститься окупантам за все.

"Здавалося б, сильніше ненавидіти окупантів вже неможливо, але після загибелі Саші, після того, що окупанти влаштували в Бучі та інших містах, ми просто повинні їх знищити! Всіх! Особливо, коли нам нарешті наважуватися передати Сучасні винищувачі! І тоді впевнено прокричимо світу: "Розслабтеся! Ми перемогли!", - підсумував льотчик Володимир.

Нагадаємо, пілот літака Су-25 ЗСУ Геннадій Матуляк, який знищив скупчення техніки російських окупантів, був збитий під Києвом. Український льотчик зміг відвести літак від населеного пункту у ліс, чим врятував багато людських життів.

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