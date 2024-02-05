12 загиблих і 60 поранених: росіяни збільшили інтенсивність ударів по Україні

За даними МВС, за останній тиждень російські окупанти завдали ударів по 570 населеним пунктам, більша частина з яких знаходиться в Запорізькій області.

https://glavred.net/ukraine/12-pogibshih-i-60-ranenyh-rossiyane-na-chetvert-uvelichit-intensivnost-obstrelov-10539161.html Посилання скопійоване

Росіяни на чверть збільшити інтенсивність обстрілів / Колаж Главред, фото: УНІАН

Російські окупаційні війська за минулий тиждень значно збільшили інтенсивність ударів по території України. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

Він відзначив, що за останній тиждень кількість обстрів зросла на чверть. За даними МВС, росіяни атакували Україну понад 1500 разів.

Крім того, очількик МВС додав, що зафіксовано атаки на понад 570 населених пунктів, найбільше з них в Запорізькій області.

відео дня

"У результаті російських ударів протягом минулого тижня загинуло 12 людей, 60 отримали поранення", - пише міністр.

Фото: МВС

Він також вказує на те, що рятувальники та поліцейські першими прибувають на місця обстрілів. Вони ліквідують наслідки ворожого вогню, розбирають завали, документують воєнні злочини та надають допомогу постраждалим громадянам.

"Наші фахівці працюють у посиленому режимі та завжди готові до будь-яких викликів. Дякую всім, хто продовжує рятувати й захищати", - резюмував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Удари по території України

2 лютого російські окупанти атакували Херсон, використовуючи для ударів авіацію. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

В Білому домі зазначили, що російське військово-політичне керівництво зосереджується на ударах по цивільних об’єктах на території України, виснаженні української протиповітряної оборони та ударах по об’єктам оборонної промисловості.

У ніч на 29 січня російські окупанти здійснили атаку на Україну за допомогою дронів і ракет. Сили ППО знищили вісім ворожих "Шахедів".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.