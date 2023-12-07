10 тисяч снарядів на день: в ЗСУ розкрили деталі обстрілів з боку окупантів

Офіцер зазначив, що російська окупаційна армія продовжує інтенсивно використовувати артилерію для обстрілу позицій наших військ та мирного населення.

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В ЗСУ розкрили деталі бойових дій на фронті / Колаж Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, скріншот із відео

Українські захисники успішно здійснюють контрбатарейну боротьбу та знищують артилерійське озброєння російської армії. Про це повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

Станом на зараз російські війська здійснюють тисячі артилерійських обстрілів протягом доби. Особливо складна ситуація спостерігається на тих відрізках, де тривають активні бойові дії.

"Якщо брати по всій лінії фронту, то не менше 10 тисяч на добу ворог здійснює [артилерійських] пострілів. Звичайно, на тих ділянках, де вони чи ми активніші, використовується більша кількість, а де більш-менш затишшя, то, звичайно, менше. Але за кількістю стволів у них нічого кращого не стало, ми продовжуємо наносити ураження", – сказав офіцер. відео дня

Використання передових зразків західного озброєння сприяє успішній контрбатарейній боротьбі українських військових. Завдяки великій дальності стрільби та точності ураження, бійці Збройних Сил України ефективно ліквідовують ворожі цілі за меншу кількість використаних боєприпасів.

"Ми працюємо якісніше. Ми знаходимо [цілі] і знищуємо. У цьому нам допомагає безпосередньо аеророзвідка і те, що ми на озброєнні має зброю НАТО, дальність пострілу якої коливається від 30 до 40 км залежно від снаряда. До того ж, таке озброєння працює точніше. Ми витрачаємо меншу кількість снарядів і набагато більше шансів, що з меншої кількості пострілів ми знищуємо цілі", – заявив Калашніков.

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Як повідомили в ГУР, зараз Росія в основному використовує дрони-камікадзе для масових ударів по Україні, проте з передбачуваним наступним загостренням погодних умов може знову перейти до ракетних ударів.

У ніч на 7 грудня російські окупанти атакували припортову інфраструктуру в Одеській області, використовуючи ударні дрони-камікадзе Shahed. Більшість безпілотників вдалося збити силами протиповітряної оборони. Однак сталався і "приліт", в результаті якого загинула одна людина - водій фури.

Російські війська продовжують активні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Як зазначили в Іституті вивчення війни, окупанти просуваються у промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

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