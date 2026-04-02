В Україні офіційно відключать 3G: коли це станеться і що зміниться

Ви дізнаєтеся:

Чому відключають 3G

Коли відбудуться зміни

В Україні поступово відмовляться від мобільного зв'язку третього покоління. Влада вже назвала точні терміни, коли 3G остаточно відключать, і пояснила, навіщо це потрібно.

Коли відключать 3G в Україні

За даними Міністерства цифрової трансформації, 3G в Україні відключать до 1 січня 2031 року.

Для користувачів перехід буде поступовим, щоб зміни пройшли максимально непомітно.

Як зазначив заступник міністра з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитико, тривалий перехідний період передбачений спеціально для комфорту абонентів.

Чому відключають 3G

Відмова від 3G — це не лише українська ініціатива, а й глобальний тренд.

Ця технологія вже вважається застарілою, оскільки гірше використовує частоти і поступається за швидкістю та якістю зв'язку. Крім того, 3G не відповідає сучасним вимогам користувачів.

Вивільнені ресурси будуть спрямовані на розвиток більш сучасних стандартів зв'язку.

Що буде замість 3G

Частоти, які зараз займає 3G, переналаштують під 4G. Це дозволить:

збільшити швидкість інтернету

зменшити затримки

поліпшити стабільність з'єднання

При цьому 4G залишиться основною технологією і стане базою для впровадження 5G.

Коли з'явиться 5G в Україні У країні вже розпочалося тестування зв'язку п'ятого покоління. Пілотні проєкти запустили у Львові, Бородянці та Харкові. Поки що йдеться про технічні випробування, а не про повний запуск. Повноцінне впровадження 5G по всій Україні планують завершити до 2030 року.

Що зміниться для користувачів

Звичайні користувачі навряд чи помітять різкі зміни. Перехід буде поступовим, а зв'язок стане швидшим і стабільнішим. Крім того, нові технології відкриють можливості для розвитку "розумних" сервісів, транспорту та цифрової інфраструктури.

Про особу: Станіслав Прибитко Станіслав Прибитико — заступник Міністра цифрової трансформації України з питань розвитку цифрової інфраструктури. Працює в Міністерстві цифрової трансформації з 2020 року — спочатку займався розвитком мобільного інтернету, а потім очолив Директорат електронних комунікацій та радіочастотного спектру. У своїй нинішній ролі він бере участь у проєктах із впровадження технологій 5G, забезпечення стабільного інтернет-покриття, особливо під час енергетичних викликів, та модернізації телекомунікаційної інфраструктури, а також у комунікації з операторами та місцевою владою з питань резервного живлення базових станцій у разі відключень електроенергії.

