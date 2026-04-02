В Україні офіційно відключать 3G: коли це станеться і що зміниться

Сергій Кущ
2 квітня 2026, 13:34
Застарілі технології поступово відійдуть у минуле.
В Україні офіційно відключать 3G / Колаж Главред, фото: pexels.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чому відключають 3G
  • Коли відбудуться зміни

В Україні поступово відмовляться від мобільного зв'язку третього покоління. Влада вже назвала точні терміни, коли 3G остаточно відключать, і пояснила, навіщо це потрібно.

Коли відключать 3G в Україні

За даними Міністерства цифрової трансформації, 3G в Україні відключать до 1 січня 2031 року.

Для користувачів перехід буде поступовим, щоб зміни пройшли максимально непомітно.

Як зазначив заступник міністра з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитико, тривалий перехідний період передбачений спеціально для комфорту абонентів.

Чому відключають 3G

Відмова від 3G — це не лише українська ініціатива, а й глобальний тренд.

Ця технологія вже вважається застарілою, оскільки гірше використовує частоти і поступається за швидкістю та якістю зв'язку. Крім того, 3G не відповідає сучасним вимогам користувачів.

Вивільнені ресурси будуть спрямовані на розвиток більш сучасних стандартів зв'язку.

Що буде замість 3G

Частоти, які зараз займає 3G, переналаштують під 4G. Це дозволить:

  • збільшити швидкість інтернету
  • зменшити затримки
  • поліпшити стабільність з'єднання

При цьому 4G залишиться основною технологією і стане базою для впровадження 5G.

Як прискорити заряджання телефону
Як прискорити заряджання телефону / Інфографіка Главред

Коли з'явиться 5G в Україні

У країні вже розпочалося тестування зв'язку п'ятого покоління. Пілотні проєкти запустили у Львові, Бородянці та Харкові. Поки що йдеться про технічні випробування, а не про повний запуск.

Повноцінне впровадження 5G по всій Україні планують завершити до 2030 року.

Що зміниться для користувачів

Звичайні користувачі навряд чи помітять різкі зміни. Перехід буде поступовим, а зв'язок стане швидшим і стабільнішим. Крім того, нові технології відкриють можливості для розвитку "розумних" сервісів, транспорту та цифрової інфраструктури.

Про особу: Станіслав Прибитко

Станіслав Прибитико — заступник Міністра цифрової трансформації України з питань розвитку цифрової інфраструктури. Працює в Міністерстві цифрової трансформації з 2020 року — спочатку займався розвитком мобільного інтернету, а потім очолив Директорат електронних комунікацій та радіочастотного спектру.

У своїй нинішній ролі він бере участь у проєктах із впровадження технологій 5G, забезпечення стабільного інтернет-покриття, особливо під час енергетичних викликів, та модернізації телекомунікаційної інфраструктури, а також у комунікації з операторами та місцевою владою з питань резервного живлення базових станцій у разі відключень електроенергії.

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Останні новини

04:55

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин хлопчик: син Брітні Спірс взяв її прізвище

03:15

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

02:58

Стала власною тінню: Анджеліна Джолі злякала зовнішнім виглядом

Імпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в СШАІмпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в США
02:14

Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" разом із дітьми потрапила в ДТПВідео

01:22

Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

05 квітня, неділя
23:57

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:26

"У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

Реклама
23:05

На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

23:05

Важливо не прогавити момент: коли обробляти кісточкові дерева від моніліозаВідео

22:08

Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

21:28

Карма для зрадника: на фронті знищено ексголову управління СБУ, який втік до РФ

20:24

США можуть втратити місце головного посередника щодо України: несподіваний прогноз

19:35

"Попала на гачок": Нікітюк зробила заяву про сина

19:27

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:10

Росія рухається до моделі "чебурнета": Денисенко розкрив задум ПутінаПогляд

18:59

"Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

18:37

Угода "вже завтра", або…: Трамп висунув новий ультиматум Ірану

Реклама
18:27

Секрет зберігання рису та гречки: що покласти всередину, щоб не було комахВідео

18:10

Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

17:27

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

17:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

17:23

Потужні удари ЗСУ: у вогні НПЗ, авіація та стратегічні склади РФ

17:22

Які квіти нести на могилу: помилка при виборі може мати значення

17:10

Влупить дощове похолодання: якою буде погода на Великдень

16:47

Чого не можна робити у свято 6 квітня: важливі прикмети

16:45

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

16:33

Забудьте про гіркі огірки: експерт назвав просте правило для солодкого врожаюВідео

16:29

Як назавжди позбутися голубів на балконі: дієва стратегія замість щотижневого прибирання

16:17

Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

15:21

Мороз, мокрий сніг і грози: Україну накриє різке похолодання

15:06

"Росія бреше та грається з Трампом": Зеленський відповів на зухвалі вимоги Кремля

15:01

Що приховує українська земля - найважливіші знахідки археологів

14:45

Кому 6 квітня слід молитися за зміцнення здоров’я: яке церковне свято

14:22

Вивела на сцену "джокера": Jerry Heil здивувала гостей на сольникуВідео

13:57

Підживлення полуниці навесні: помилка, що зменшує врожай

13:47

"Образ був злізаний": зірка 90-х розповів про давню образу на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Реклама
12:49

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

12:45

Ціни знову злетіли: на яких заправках найдешевше пальне

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

11:56

Прибирати на чужій могилі - гріх чи добра справа: що каже церква

11:32

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

11:24

Вербна неділя: що можна і не можна робити у свято

10:53

Підготовка насіння перед посівом: що потрібно знати

10:37

"Я боюся": Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

10:35

Багато постраждалих дітей та дорослих: РФ атакувала СумщинуФото

09:30

США врятували другого пілота з літака, збитого в Ірані: Трамп зробив заяву

