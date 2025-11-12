У Китаї приборкали нове джерело енергії: США і Європа пасуть задніх

США і Європа стали першими розробниками PEM-технологій, тепер вони змушені наздоганяти Китай.

Китай продовжує зміцнювати позиції світового лідера у сфері альтернативної енергетики. Після того як країна посіла домінуюче становище у виробництві сонячних панелей і акумуляторів для електромобілів, на черзі - новий стратегічний ресурс: водень.

За даними видання Foreign Policy, Китай активно нарощує виробництво електролізерів - пристроїв, які дають змогу отримувати водень із води за допомогою електрики. Саме вони стають ключовим елементом переходу до зеленої енергетики майбутнього.

Китай виходить у лідери водневої гонки

Сьогодні Китай уже є найбільшим виробником і споживачем водню у світі. На його частку припадає близько 60% світового виробництва лужних електролізерів (ALK), які використовуються для розділення води на кисень і водень.

Тепер Пекін робить ставку на більш досконалі електролізери PEM (з протонообмінною мембраною), які вирізняються високою ефективністю і сумісністю з сонячними та вітряними станціями.

Завдяки масовому виробництву та низьким цінам, китайські компанії стрімко захоплюють світові ринки, пропонуючи обладнання, доступне навіть для країн, що розвиваються. Одночасно Пекін інвестує в розробку передових технологій електролізу, прагнучи експортувати не тільки обладнання, а й інновації.

США і Європа втрачають позиції

Незважаючи на те, що саме США і Європа стали першими розробниками PEM-технологій, тепер вони змушені наздоганяти Китай. Американські компанії, як і раніше, виробляють високоякісні мембрани, визнані еталоном у галузі, але їхнє обладнання обходиться значно дорожче.

Європа, зі свого боку, намагається не повторити ситуацію, коли Китай обійшов Захід у сфері сонячних батарей і акумуляторів. Європейський водневий банк уже запровадив обмеження для субсидованих проєктів: не більше 25% обладнання може бути вироблено в Китаї.

Однак аналітики зазначають, що китайське домінування зростає занадто швидко, і стримати його буде вкрай складно.

Водень - енергія майбутнього

Водень називають найперспективнішим джерелом чистої енергії. Його можна отримувати зі звичайної води, а потім використовувати для виробництва електроенергії, обігріву або навіть у промисловості, де важко скоротити викиди вуглецю - наприклад, у металургії та нафтохімії.

Крім того, розвиток водневих технологій дає країнам економічну і політичну перевагу, відкриває нові експортні можливості і знижує залежність від викопного палива.

Китай виривається вперед

З 2005 по 2020 рік Китай відставав від США, Німеччини та Японії в розробці патентів, пов'язаних з електролізом, займаючи лише 3% світових заявок. Але вже до 2022 року ситуація кардинально змінилася: Китай став світовим лідером за кількістю патентів у сфері водневих технологій.

На думку експертів, країна вже найближчими роками зможе не тільки наздогнати, а й обігнати Захід за обсягами та якістю виробництва електролізерів PEM.

Що таке Foreign Policy? Foreign Policy - американський журнал, заснований 1970 року. Висвітлює новини міжнародної політики. Тираж становить понад сто тисяч примірників і виходить кожні два місяці. Видання також щорічно публікує власну версію списку 100 світових інтелектуалів, повідомляє Вікіпедія.

