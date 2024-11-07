Користувачі iPhone в паніці: у мережі попередили про нову незручну помилку

Тепер кожен користувач може потрапити в незручну ситуацію, завдяки смартфону.

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Власники iPhone виявили секретну функцію телефону / Колаж Главред, фото: pixabay.com

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На яку помилку скаржаться користувачі

У яку незручну ситуацію можна потрапити

На iPhone знову з'явився незручний баг - помилка, яка "витягує" на поверхню старі веб-пошуки, які багато хто хотів би зберегти в таємниці. Главред розбирався, що ж сталося.

Як пише The Daily Mail, деякі користувачі Apple виявляють, що їхні пристрої відображають старий контент для дорослих у небажані моменти, незважаючи на всі зусилля з очищення історії браузера, вкладок і файлів cookie, навіть після того, як вони переконалися, що переглядають непристойний контент тільки в "режимі інкогніто".

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"У мене доволі новий iPhone, і це відбувається", - зізнався один із шанувальників Apple. "Старе (відео для дорослих) застрягло в режимі попереднього перегляду Firefox, але працює тільки в ландшафтному режимі".

Інший користувач розповів жахливі історії про те, як його iPhone відображав старий контент для дорослих, тоді як "люди заглядали мені через плече, коли я їм щось показував. Моя мама була однією з них", - написав власник iPhone на Reddit з емодзі, що плаче.

Що таке reddit? Reddit - сайт, що поєднує риси соціальної мережі та форуму, на якому зареєстровані користувачі можуть розміщувати посилання на будь-яку вподобану інформацію в інтернеті та обговорювати її. Як і багато інших подібних сайтів, Reddit підтримує систему голосування за вподобані повідомлення - найпопулярніші з них з'являються на головній сторінці сайту, пише Вікіпедія.

Видання зазначає, що збій перегукується з нещодавніми попередженнями про функцію Mirroring від Apple, яка, за словами експертів з безпеки цього місяця, може ненавмисно передавати особисту інформацію користувачів іншим особам, особливо під час активації на робочих iPhone, iPad та інших пристроях.

Поява цих двох принизливих збоїв конфіденційності може бути пов'язана з випуском нової операційної системи iOS 18 від Apple.

До слова, багато користувачів iPhone дуже обурені: "Це проблема, яка може призвести до дуже неналежних речей. Уявіть собі дитину, яка використовує ваш телефон або показує їй щось на вашому телефоні".

Ще один стурбований власник iPhone припустив, що може бути щось більш шкідливе, ніж проста помилка або збій.

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